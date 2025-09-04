El Bono Concilia Familia podrá solicitarse desde este lunes para el pago de campamentos o cuidadores a domicilio

Desde el próximo lunes, 8 de septiembre, las familias gallegas podrán solicitar el Bono Concilia Familia, una ayuda económica que busca facilitar la conciliación en situaciones puntuales. El programa, publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), está dirigido a hogares con hijos de hasta 13 años en los que ambos progenitores trabajan.

El bono puede destinarse a cubrir los costes de cuidadores a domicilio, ludotecas o campamentos infantiles, especialmente en periodos vacacionales, o cuando surgen circunstancias como enfermedades o necesidades laborales imprevistas.

La Xunta de Galicia destina este año más de 2,5 millones de euros al programa, que en 2024 ya benefició a más de 15.000 familias. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 7 de octubre.

La ayuda alcanza hasta 500 euros por la contratación de cuidadores en el hogar o 200 euros por niño para campamentos, actividades de ocio y otros servicios de conciliación.

En general, la aportación cubre el 75% del gasto asumido por las familias. Sin embargo, en esta convocatoria se amplía hasta el 100% en casos de especial vulnerabilidad, como familias numerosas, monoparentales, acogedoras, víctimas de violencia de género o aquellas con hijos con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.