Cinco cerebros, una segunda oportunidad: Galicia impulsa ayudas para las becas más prestigiosas de Europa

Cinco investigadores que se quedaron a las puertas de conquistar una de las becas más prestigiosas del continente, las del Consejo Europeo de Investigación (ERC), recibirán ahora un nuevo impulso para no abandonar la carrera. La Xunta de Galicia ha aprobado un convenio con las universidades de Santiago de Compostela (USC) y de A Coruña (UDC) por el que se destinarán 250.000 euros a reforzar sus proyectos, con la vista puesta en volver a presentarlos en la próxima convocatoria europea.

El apoyo se canaliza a través del programa Oportunius de la Agencia Gallega de Innovación (Gain), que prevé 50.000 euros por investigador. En esta ocasión, la ayuda llega a un finalista de la UDC, dentro de la convocatoria ERC Starting Grant 2024, y a cuatro de la USC, en las modalidades ERC Consolidator y Advanced Grant 2024. Si logran el objetivo, cada proyecto podría captar entre 1,5 y 2,5 millones de euros de financiación comunitaria.

Los ámbitos en los que trabajan estos científicos abarcan desde la fabricación de medicamentos hasta la química molecular o la física de altas energías. Proyectos que, pese a haber rozado la élite en su primer intento, no lograron superar el corte final y que ahora encuentran en este respaldo autonómico una segunda oportunidad para convertirse en referentes internacionales.

Una década de apoyo al talento

El nuevo convenio se suma a la trayectoria de Oportunius, activo desde 2014 y concebido para atraer, retener y recuperar talento científico en Galicia. Con esta aportación, el programa alcanza las 42 ayudas concedidas a 31 investigadores, lo que supone una inversión total superior a los 2 millones de euros. De los beneficiarios respaldados hasta ahora, cinco lograron finalmente hacerse con una ERC, captando más de 9 millones de euros para desarrollar su trabajo en la comunidad.

El peso de estas becas va mucho más allá de la financiación: se consideran un sello de excelencia investigadora en Europa y un motor para generar empleo cualificado, impulsar la innovación y reforzar la proyección internacional de las universidades y centros en los que se desarrollan.

El esfuerzo sostenido de la comunidad se refleja en las estadísticas. Galicia ocupa actualmente la sexta posición en España en proyectos y fondos captados del ERC en el período 2007-2024 y, entre 2014 y 2023, figura en tercera posición en tasa de éxito, es decir, en la proporción de proyectos concedidos respecto a los presentados.

Con esta nueva inversión, la Xunta refuerza su apuesta por la investigación de excelencia. Una forma de recordar que el talento que rozó la élite continental merece una segunda oportunidad para volver a soñar con Europa.