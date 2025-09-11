Controlado un espectacular incendio en una nave del polígono de O Ceao en Lugo

La tarde-noche de ayer estuvo marcada en Lugo por un aparatoso incendio en el polígono industrial de O Ceao. El fuego, que se inició en torno a las 21:30 horas, arrasó una nave situada en la rúa dos Transportes dedicada a la maquinaria de carretillas elevadoras.

Según relataron varios particulares al 112 Galicia, las llamas eran visibles desde el exterior y llegaron a superar la cubierta de la nave, situada además junto a otras instalaciones. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue determinante para evitar que el incendio se propagara a las construcciones colindantes.

En las tareas participaron los Bomberos de Lugo, efectivos de la Policía Nacional y Local, y una dotación del distrito forestal de la Consellería de Medio Rural, encargada de colaborar en el suministro de agua.

Tras más de cinco horas de trabajo, el fuego fue sofocado pasadas las tres de la madrugada. Finalmente, el balance confirmó que no hubo daños personales, aunque el interior de la nave resultó completamente destruido, afectando a vehículos y depósitos de aceite almacenados en el recinto.