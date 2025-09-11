La creación de empresas en Galicia crece un 16,4% en julio, superando la media estatal

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la comunidad se constituyeron 355 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento interanual del 16,4%.

El crecimiento gallego se situó por encima de la media registrada en el conjunto de España, donde la creación de sociedades aumentó un 11,4%, con un total de 10.902 nuevas empresas, la mayor cifra para un mes de julio desde 2007. Según recoge Europa Press, con este ascenso, el tejido empresarial español encadena ya cuatro meses consecutivos de subidas.

En el caso gallego, no obstante, la inversión inicial de las nuevas sociedades fue significativamente inferior a la del año anterior. El capital suscrito alcanzó los 9,7 millones de euros, lo que representa una caída del 41,5% respecto a julio de 2024.

Otros movimientos societarios

Además de las nuevas constituciones, se registraron 74 ampliaciones de capital, dos más que en el mismo mes del año anterior, y 22 reducciones de capital, la misma cifra que en 2024. Por otro lado, se disolvieron 79 empresas, también dos más que en el ejercicio anterior.