Denunciados en Lugo varios conductores sin carné en vigor y otros positivos en alcohol y drogas

La Policía Local de Lugo ha denunciado a varios conductores sorprendidos al volante pese a no disponer de su permiso de conducir en vigor tras la pérdida total de puntos.

Según recoge Europa Press, una de las intervenciones más destacadas tuvo lugar en la Avenida da Coruña, donde un conductor fue interceptado tras saltarse un semáforo en rojo. Al identificarlo, los agentes comprobaron que había perdido todos los puntos del carné y no los había recuperado. Además, el vehículo en el que circulaba tenía la ITV caducada, por lo que se instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial.

Otro caso se registró en la Avenida Rodríguez Mourelo, donde un conductor reincidente fue nuevamente denunciado por carecer del permiso en vigor. Situaciones similares se produjeron en la Ronda das Fontiñas y en la Rúa Cantiga e Frores, donde también se detectó a conductores que no habían recuperado el carné. En este último caso, incluso fue denunciada la persona titular del vehículo como cooperadora necesaria, al ser conocedora de que el conductor no disponía de permiso.

Alcohol y drogas al volante

En la Praza de Santo Domingo, un conductor fue sorprendido bajo los efectos de las drogas, tras dar positivo en THC.

En la Rúa das Fontes, otro conductor fue denunciado por dar positivo en el test de alcoholemia, con tasas de 0,73 y 0,77 mg/l, lo que supuso la retirada del vehículo por la grúa.

Además, se registraron otros cinco positivos en alcohol, sancionados administrativamente. En uno de esos casos, el conductor circulaba no solo bajo los efectos del alcohol, sino también con el permiso de conducir caducado.

Rescate en la Praza do Ferrol

Al margen de las incidencias de tráfico, la Policía Local también informó del rescate de dos personas que quedaron atrapadas en un baño público de la Praza do Ferrol.

Una mujer y un menor quedaron encerrados en el interior tras una avería en el sistema electrónico de la puerta. Los agentes lograron abrirla y rescatar a los afectados, que no precisaron asistencia médica. El baño quedó precintado y se notificó la incidencia al servicio responsable para su reparación.