Detenido un turista en una playa de A Coruña tras agredir a otro en plena discusión bajo la Torre de Hércules

Un turista fue arrestado en A Coruña durante un incidente ocurrido en la playa de As Lapas, situada junto a la emblemática Torre de Hércules, en la tarde del sábado 9 de agosto. El suceso se produjo tras una acalorada discusión entre dos visitantes, que derivó en una agresión física en pleno arenal.

La Policía Local y Nacional acudió rápidamente al lugar tras recibir varias llamadas alertando del altercado. Al llegar, los agentes se encontraron con un ambiente tenso y con uno de los implicados mostrando una actitud especialmente violenta. Según fuentes policiales, fue necesaria la intervención de al menos cuatro agentes para inmovilizar y desalojar al agresor, que se resistía activamente a la detención.

El incidente tuvo lugar alrededor de las seis de la tarde, en una jornada de alta afluencia turística. Testigos presenciales relataron que el detenido intentó huir por una pendiente cubierta de vegetación que conecta la playa con el paseo marítimo, pero cayó en varias ocasiones antes de ser reducido por los agentes.

Las autoridades han confirmado que el arresto se realizó conforme a los protocolos establecidos para situaciones de riesgo en espacios públicos. Por el momento, no se han revelado detalles sobre las causas exactas de la disputa ni sobre las posibles consecuencias legales que enfrentará el detenido.

La playa de As Lapas, conocida por su proximidad al faro romano declarado Patrimonio de la Humanidad, se vio momentáneamente alterada por el tumulto generado durante la intervención.