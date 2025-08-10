Una patrulla de la Guardia Civil, atónita ante lo que descubre en un coche en Galicia: "Tienen su monopolio montado"

La Guardia Civil ha descubierto un cargamento ilegal de marisco en un coche gallego durante un control rutinario en una zona rural. Los agentes encontraron más de 50 kilos de erizos de mar, pulpos, centollas y percebes en el maletero de un Rover 25 con más de 30 años de antigüedad. Los tres ocupantes del vehículo, mariscadores furtivos, fueron detenidos y enfrentan cargos por marisqueo ilegal, con multas que pueden oscilar entre 60 y 12.000 euros e incluso penas de prisión en caso de reincidencia, según informa laSexta

Durante la inspección, los detenidos alegaron que se dedicaban a la pesca ilegal porque "no dan licencias", a lo que un agente respondió: "No me levante la voz". La mercancía estaba destinada a la venta en el mercado negro, donde los productos marinos pueden alcanzar precios elevados. Por ejemplo, el kilo de percebe puede superar los 300 euros en el mercado legal, aunque los furtivos reciben solo una fracción de su valor real.

Las autoridades han instado a la población a colaborar denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el marisqueo ilegal. Además, se recuerda que la pesca y venta de productos marinos requiere licencias específicas, cuya obtención puede ser compleja pero es esencial para garantizar la legalidad y la conservación de los recursos naturales.

Este hallazgo pone de manifiesto el creciente problema del furtiveo en Galicia, una práctica ilegal que afecta tanto a la economía local como a la sostenibilidad de los recursos marinos. La Guardia Civil continúa con los operativos para erradicar esta actividad ilícita y proteger el medio ambiente.