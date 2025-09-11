Enmudece cuando le preguntan qué había en el maletero: 990 cajetillas de contrabando

La Guardia Civil ha decomisado casi un millar de cajetillas de tabaco de contrabando que un joven de 21 años transportaba en el maletero de su coche en Sanxenxo (Pontevedra). La intervención se produjo en la parroquia de Vilalonga, durante un dispositivo de vigilancia en el que los agentes decidieron dar el alto al vehículo al detectar varias anomalías en su aspecto exterior.

El coche circulaba sin la bandeja trasera, lo que dejaba a la vista parte del contenido del maletero. Desde el exterior sobresalían dos voluminosas cajas de color blanco, circunstancia que despertó las sospechas de los efectivos. Al ser preguntado por lo que llevaba en ellas, el conductor guardó silencio y, tras unos segundos de duda, aseguró que no sabía lo que contenían.

Ante su actitud esquiva, los agentes le ordenaron abrir una de las cajas. En su interior se encontraron cartones de tabaco que carecían de los precintos y de la estampilla fiscal exigidos por la normativa española. El recuento posterior confirmó que se trataba de 990 cajetillas (99 cartones) de tabaco de contrabando.

El joven, que inicialmente había tratado de desvincularse de las cajas, terminó reconociendo que eran de su propiedad. Ante estos hechos, la Guardia Civil levantó un acta de decomiso e instruyó una denuncia por infracción de la Ley 12/1995 de represión del contrabando, que contempla sanciones económicas y la posible apertura de un procedimiento penal en función de la gravedad del caso.

El tabaco intervenido quedó a disposición de las autoridades competentes para su destrucción.