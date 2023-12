La escisión de los diputados de Podemos en el Congreso reventó en 15 minutos un posible pacto con Sumar en Galicia

Todo saltó por los aires en apenas 15 minutos. Tiempo suficiente para que se pasase de una posible cita a tres bandas para negociar una coalición en Galicia -Sumar, Podemos y EU-IU- a una ruptura sin aparente posibilidad de recomposición.

El punto de partida fue el avance, realizado por Pablo Iglesias en su canal televisivo, de que los cinco diputados de Podemos integrados en Sumar se escindían al Grupo Mixto de la Cámara Baja, lo que provocaba, en menos de una hora, que Sumar Galicia paralizase temporalmente las conversaciones planteadas con vistas a los comicios gallegos que deben celebrarse en los próximos meses.

En los corrillos madrileños, la formación liderada por Yolanda Díaz quiso rebajar la tensión manteniendo la puerta abierta a la organización morada, un mensaje que también matizaron las fuentes de Sumar en Galicia al poco tiempo de la primera reacción. Esta idea fue confirmada posteriormente en un mensaje en las redes sociales del portavoz, Paulo Carlos López, en el que apelaba al "bien superior" de "generar una alternativa al gobierno del PP". "Queremos saber si Podemos Galicia quiere construir Sumar Galicia con nosotros o no. Queremos garantías y un pronunciamiento público o privado de que existe voluntad de trabajar todas en la misma dirección", dijeron las fuentes de Sumar Galicia.

Posteriormente, en su red social de X, Paulo Carlos López afirmaba que en Sumar Galicia cabían "todas las personas progresistas, feministas y ecologistas que piensen en clave gallega". Para ello, y como agregaba en el mismo mensaje, están "las puertas abiertas y mano tendida al diálogo". Línea argumental que reiteraba el jueves a preguntas de los medios: "Seguimos en el mismo sitio, diálogo entre las personas y los colectivos que se sientan interpelados para construir Sumar Galicia".

Confianza quebrada

Pese a todo, los acontecimientos se precipitaron el martes por la tarde tras iniciarse los contactos en noviembre para explorar una coalición, en el marco de los cuales Podemos Galicia puso encima de la mesa una propuesta de coalición igualitaria a tres bandas que Sumar rechazó. Aunque en Euskadi se mantienen las conversaciones, lo sucedido en la Cámara Baja hizo saltar por los aires el diálogo en Galicia y, aunque a algunas partes les cuesta pronunciar la palabra "roto", las conversaciones y la confianza están de facto quebradas y con difícil recomposición.

De este modo, ese diálogo a tres bandas se quedó en una conversación bilateral, ya que la organización morada no participó, algo que atribuyen -según fuentes de Podemos- a un "veto" de la formación de Díaz tras confirmarse esta cita el martes y, unos 15 minutos después, romperse el grupo.

Por su parte, EU-IU mantiene la apuesta por una coalición a tres bandas, reeditando el pacto para las generales, como ya defendieron sus órganos de dirección. De no ser posible esta fórmula, y ante la complejidad de que se reconduzca, la dirección de EU-IU volverá a someter a consulta el destino que tomará.

En este escenario, Podemos Galicia se abre a diseñar posibles alternativas si persisten las diferencias. "Seguimos manteniendo la puerta abierta, pero empezaremos a preparar el escenario B y C", han dicho fuentes de esta formación.

El papel de Yolanda Díaz

Paralelamente, con un par de semanas de retraso, Sumar Galicia tiene todavía pendiente de presentar su comisión promotora, de la que ya se conocen nombres como el del ex alcalde de Ferrol Jorge Suárez y el catedrático y vicesecretario de la Academia Galega Henrique, además del propio portavoz; las diputadas gallegas de Sumar -Marta Lois y Verónica Martínez Barbero-, los asesores del Ministerio de Trabajo Manolo Lago (ex diputado también en el Parlamento) y José Manuel Sande (ex senador y ex concejal de Marea Atlántica); el ex secretario general de CC OO en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de la CIG y activista del movimiento feminista, Rocío Núñez Rúa (próxima a Marta Lois y que ya participó en la campaña de las generales).

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha estado durante los días festivos del puente en Galicia en un viaje de carácter privado, aunque en el que aprovechó para supervisar la situación de su partido.

Después de que hace un par de semanas ella misma comprobase la evolución de la constitución de Sumar Galicia aprovechando una visita a Vigo para la presentación de un libro, en donde anunció la incorporación del ex senador (también a su gabinete del ministerio) José Manuel Sande, su presencia estos días pasados también sirvió para avanzar en los contactos en la candidatura de Sumar, que sigue sin persona candidata para encabezar la lista para las autonómicas y en la que quiere incorporar a todo el espacio que se quedó fuera de candidaturas y que formó parte de las mareas (incluida Anova, que pidió el voto para el BNG en las generales pasadas).