Extorsión y falsas identidades: arrestado en A Coruña un hombre que chantajeaba a menores en internet

La Guardia Civil ha arrestado en A Coruña a un hombre acusado de captar y extorsionar a menores a través de distintas redes sociales. Según la investigación, contactaba con las víctimas fingiendo varias identidades y las coaccionaba con amenazas graves hasta conseguir material de carácter sexual. Hasta el momento, se han identificado 24 perjudicados en distintas zonas del país.

La investigación, denominada Operación Rocki II, se inició en febrero de 2023 tras la denuncia de una menor que aseguraba sufrir amenazas constantes para enviar fotografías íntimas. A partir de esa comunicación, los agentes comprobaron que el sospechoso operaba en internet bajo múltiples perfiles falsos, ocultando cuidadosamente su identidad con herramientas digitales sofisticadas.

En el domicilio del detenido, los investigadores hallaron una gran cantidad de dispositivos con imágenes, vídeos y archivos de carácter pornográfico. El análisis preliminar confirma la magnitud del caso, que en algunos de los menores provocó trastornos psicológicos severos debido a la presión sostenida y al chantaje prolongado al que fueron sometidos.

El método de captación y chantaje

La investigación reveló que el acusado utilizaba un patrón sistemático: iniciaba el contacto enviando una foto íntima propia para ganarse la confianza y, a continuación, solicitaba a los menores imágenes similares. Una vez recibidas, activaba un mecanismo de extorsión creciente que incluía la redacción de supuestos “contratos” de cesión de derechos de las fotografías, con los que intentaba convencer a las víctimas de que no podían denunciarlo.

Posteriormente, el detenido llegó a suplantar la identidad de otras personas en redes sociales para iniciar nuevas fases de chantaje. En estos ciclos amenazaba a las víctimas con difundir su material en sus entornos personales si no enviaban más imágenes, incrementando así la presión constante.

En total, la Guardia Civil logró identificar a 24 víctimas menores que vivieron esta dinámica durante meses e, incluso, años. Algunas de ellas sufrieron episodios de depresión grave como consecuencia de la manipulación y el acoso continuado.

El arresto se produjo bajo la coordinación de los Juzgados de Betanzos y la Fiscalía, en el marco de las investigaciones del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña. El detenido permanece a disposición judicial mientras se analiza la gran cantidad de material incautado y se trabaja en localizar posibles nuevas víctimas.