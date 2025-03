Galicia exporta su modelo de teleasistencia a Suecia e Italia

El futuro de la atención sanitaria pasa, en gran parte, por la digitalización, un ámbito en el que Galicia lleva años trabajando para tratar de situarse a la vanguardia. En este marco, lo que comenzó como una herramienta para mejorar el seguimiento de pacientes crónicos en el Servicio Gallego de Salud (Sergas) se ha convertido en un referente internacional. TELEA, la plataforma de teleasistencia domiciliaria desarrollada en Galicia, será exportada a cuatro regiones de Suecia e Italia dentro del proyecto europeo Joint Action Circle, un ambicioso plan de cooperación que busca transferir las mejores prácticas de atención primaria entre distintos países de la UE.

TELEA es una plataforma que permite a los pacientes, especialmente a aquellos con patologías crónicas, registrar sus constantes vitales desde casa y enviarlas directamente a su equipo médico.

Este mecanismo reduce la necesidad de visitas presenciales al centro de salud, mejorando, al mismo tiempo, la calidad del seguimiento, lo que facilita la detección temprana de posibles complicaciones. A través de esta herramienta, los profesionales sanitarios pueden acceder en tiempo real a la evolución de cada paciente y establecer alertas en función de los valores registrados.

El sistema, utilizado con éxito en Galicia, va a ser probado ahora en Norrbotten (Suecia), así como en las regiones italianas de Piamonte, Teramo y Emilia-Romaña. Esta expansión forma parte del proyecto europeo CIRCE (Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care), cuyo objetivo es compartir seis iniciativas innovadoras en atención primaria entre diferentes países miembros de la UE.

Cooperación sanitaria

Durante la reunión anual del proyecto CIRCE, celebrada en Liubliana (Eslovenia), representantes del Sergas y de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) presentaron los beneficios de TELEA y discutieron los detalles de su implementación en las regiones piloto.

La técnica de ACIS, Carmen Orosa, y el coordinador del Nodo de Innovación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Daniel Simón, fueron los encargados de exponer cómo la plataforma ha optimizado la atención a los pacientes en Galicia y cómo su aplicación puede adaptarse a otros sistemas sanitarios.

En estas jornadas, los participantes analizaron las modificaciones necesarias para adaptar TELEA a los distintos contextos sanitarios europeos, teniendo en cuenta el perfil de la población a la que irá dirigida, el número de pacientes involucrados y la duración del pilotaje. Además, se debatieron métodos de evaluación para medir el impacto y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La digitalización de la salud

La expansión de TELEA a otros países europeos refuerza la posición de Galicia como un referente en la transformación digital de la sanidad. La plataforma forma parte de una estrategia más amplia del Sergas para modernizar los servicios de salud y facilitar la atención a distancia, una necesidad cada vez más evidente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión asistencial creciente.

La colaboración internacional en este ámbito es clave para garantizar una atención sanitaria más eficiente y accesible. Gracias a proyectos como CIRCE, la tecnología gallega contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes en Europa y a consolidar un modelo de atención más flexible y personalizado.

En los próximos meses, las regiones piloto comenzarán a implementar TELEA, adaptándola a sus necesidades específicas.