Un hombre se enfrenta a más de 16 años de cárcel acusado de violar y robar a una mujer en Vigo en 2013

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge este martes el juicio contra un hombre acusado de un delito de robo con violencia y un delito de agresión sexual con violación. La Fiscalía solicita para él 16 años y 9 meses de cárcel, además del pago de una indemnización económica a la víctima.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron de madrugada en 2013, cuando la mujer salía de trabajar de un hospital vigués y se dirigía a tomar un autobús.

En ese momento, el acusado se le acercó pidiéndole un cigarrillo y, acto seguido, la abordó por la espalda, inmovilizándola con un brazo por encima del hombro y tapándole la boca. Con un objeto punzante en la espalda, la intimidó hasta que le entregó 15 euros en efectivo.

A continuación, la condujo a un lugar apartado, donde presuntamente la empujó contra un vehículo estacionado y, con violencia, la agredió sexualmente en varias ocasiones, obligándola también a realizar una felación. Durante el ataque sustrajo además una cadena de oro, un anillo y un reloj, huyendo después del lugar.

La mujer desarrolló un trastorno de estrés postraumático que agravó otros problemas previos de salud mental. Según recoge Europa Press, en febrero de 2025 presentaba ya un deterioro cognitivo grave de perfil frontal, con déficits significativos en sus funciones cognitivas y de carácter persistente, sin expectativas de mejoría.

Por este motivo, además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama para el acusado el pago de casi 46.600 euros por las lesiones psíquicas y 50.000 euros en concepto de daño moral.