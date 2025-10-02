Un hombre viaja desde Valencia a Galicia para encontrar la central eléctrica que su abuelo compró por 2.000 pesetas

Desde Valencia hasta el municipio gallego de Mazaricos, David Robles recorrió más de mil kilómetros con un objetivo tan insólito como emotivo: localizar la antigua central hidroeléctrica que su abuelo había adquirido por 2.000 pesetas hace décadas. El viaje no solo implicaba atravesar media península, sino también adentrarse en un territorio cargado de recuerdos familiares, documentos antiguos y relatos transmitidos de generación en generación.

Lo que comenzó como una búsqueda íntima, casi nostálgica, se transformó en una expedición patrimonial que conecta pasado, presente y futuro, y que pone en valor la memoria energética de una región marcada por el aprovechamiento de sus recursos naturales.

La instalación, oculta entre la vegetación de un barranco, representa mucho más que un inmueble abandonado. Es el símbolo de una época en la que las comunidades rurales, con ingenio y esfuerzo colectivo, lograban generar electricidad a partir de los ríos que atravesaban sus tierras. Aquella central, construida con materiales humildes pero con una visión de progreso, fue durante años el motor silencioso de muchas familias. Robles, movido por la memoria y el legado, recorrió kilómetros de terreno abrupto, cruzó fincas, consultó archivos y habló con vecinos mayores para reconstruir el mapa de una infraestructura que marcó la historia de su familia y que ahora, entre ruinas y maleza, espera ser redescubierta.

El paisaje de Mazaricos es hoy un mosaico energético: los modernos aerogeneradores se alzan sobre las colinas, girando al ritmo del viento atlántico, mientras los cauces que una vez movieron turbinas permanecen en silencio, cubiertos por musgo y olvido.