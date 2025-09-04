Incautados 5.600 litros de gasóleo bonificado para uso fraudulento en el Puerto Exterior de A Coruña

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, decomisó en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo) un total de 5.600 litros de gasóleo bonificado que estaban siendo utilizados de forma indebida en vehículos de obra.

El combustible, identificado por su color rojo y destinado a usos fiscales específicos, se empleaba en maquinaria matriculada, algo prohibido por la normativa.

Según informa Europa Press, la intervención se originó tras una inspección en la que los agentes localizaron un primer depósito con 1.900 litros de carburante bonificado. A raíz de este hallazgo, se llevaron a cabo nuevas comprobaciones que permitieron descubrir más cantidades empleadas de manera irregular.

El operativo estuvo dirigido por el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de A Coruña junto con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Fruto de estas actuaciones, se levantaron varias denuncias por infracciones a la Ley de Impuestos Especiales, que regula estrictamente el uso de este combustible, así como a la Ley de Industria, debido a las anomalías detectadas en los depósitos.

Las actas levantadas y las muestras del gasóleo incautado fueron remitidas al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña, que se encargará de la tramitación de las sanciones correspondientes.