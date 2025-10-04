Un incendio originado por fugas en varias bombonas de butano en Vigo obliga a desalojar a 80 vecinos

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado en Vigo provocó el desalojo preventivo de aproximadamente ochenta personas.

El suceso ocurrió en un edificio de la Avenida del Alcalde Gregorio Espino, donde las llamas afectaron principalmente al patio interior de la comunidad y a la zona de almacenamiento de un local comercial.

La alerta se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada cuando el 112 Galicia recibió un aviso automatizado de una central de alarmas. El sistema detectó la presencia de fuego en el almacén de un establecimiento comercial situado en la planta baja del inmueble, lo que activó inmediatamente el protocolo de emergencia.

Operativo de emergencia y evacuación preventiva

Desde la sala de operaciones del 112 se coordinó de forma inmediata el despliegue de los Bomberos de Vigo, así como de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 también fue alertado de manera preventiva, aunque finalmente no fue necesaria su intervención al no registrarse daños humanos.

La investigación preliminar de los bomberos determinó que el origen del incendio se encontraba en varias bombonas de butano que presentaban fugas. Estas provocaron la ignición que se extendió por el patio interior del edificio residencial, generando una peligrosa acumulación de gases y humo en las zonas comunes.

Debido al riesgo por la concentración de gases combustibles, los equipos de emergencia procedieron al desalojo preventivo de alrededor de cuarenta viviendas como medida de seguridad. Una vez controlado el incendio y finalizadas las labores de ventilación y revisión de la estructura, todos los vecinos evacuados pudieron regresar de forma segura a sus hogares.