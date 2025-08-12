Los incendios arrasan el Macizo Central de Ourense y obligan a desalojar a varios vecinos

La Consellería de Medio Rural actualizó esta mañana la situación de los incendios forestales que afectan a Galicia, con datos recopilados hasta las 09:00 horas.

El incendio más preocupante sigue siendo el que afecta a Chandrexa de Queixa, en la parroquia de Requesón (Ourense). Este fuego, que comenzó el pasado viernes, ha calcinado ya cerca de 3.000 hectáreas y continúa avanzando sin control en el Macizo Central ourensano, una zona montañosa de difícil acceso donde, en muchos puntos, solo pueden operar medios aéreos.

Por esta razón, Medio Rural declaró la Situación 2 para proteger a las poblaciones cercanas. Más de 14 técnicos, 51 agentes, 79 brigadas y una veintena de medios aéreos trabajan para contenerlo, a los que se sumará próximamente la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según informa Europa Press, fue necesario desalojar a cinco vecinos de dos viviendas en el lugar de A Senra, en Chandrexa, durante esta madrugada.

En el municipio de Maceda, también en Ourense, está activo otro incendio desde las primeras horas del martes en la parroquia de Santiso, donde se declaró igualmente Situación 2 por la proximidad del fuego a núcleos como Calveliño do Monte y Santiso. Los equipos desplazados allí suman cinco agentes, seis brigadas y cuatro motobombas. En este caso, se desalojaron a unos cuatro vecinos en Calveliño do Monte, en donde se hizo un contrafuego para asegurar la aldea.

Otros incendios activos en la provincia incluyen los focos de Vilardevós (Moialde), Cartelle (Anfeoz), Montederramo (Paredes) y Samos (Santalla). En Samos, el incendio declarado a última hora del lunes afecta alrededor de 200 hectáreas y mantiene movilizados a ocho brigadas, técnicos, agentes y maquinaria pesada.

Respecto a los fuegos estabilizados, destacan los de Maceda-Castro de Escuadro, con aproximadamente 450 hectáreas quemadas, que sufrió una reactivación el lunes después de haberse controlado parcialmente, y los incendios de Vilariño de Conso-Mormentelos y A Estrada-Souto.

Finalmente, varios incendios ya están controlados o extinguidos. Entre ellos, el de Verín-Mourazos, con 9 hectáreas, o el de Padrenda, extinguido tras afectar 41,6 hectáreas. También está controlado el fuego que afectó al Parque Natural das Fragas do Eume, en Monfero.