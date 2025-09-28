Protección Civil envía el Es-Alert a los móviles para alertar de la dana que se aproxima a Valencia y Castellón

A las 15:30 horas los móviles de las zonas en las que Aemet ha marcado el aviso rojo han comenzado a sonar con el sonido del Es- Alert. La alerta ha pasado al nivel rojo a las doce del mediodía, momento en el que han comenzado a cambiarse los protocolos previstos, pues hasta esa hora los avisos eran de color naranja.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado el mensaje a los móviles del litoral de Valencia se indica el siguiente texto: Alerta de Protección Civil Riesgo de Inundación en el litoral de Valencia: Hora estimada de comienzo conforme Aemet a las 4:00 horas del 29/09/25. Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona de inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades.

La alerta ha sonado doce horas antes de que comience a llover de manera intensa.

Emergencias de la Generalitat valenciana ha convocado para las 16.00 horas de esta tarde una reunión de coordinación de los organismos e instituciones competentes en materia de emergencias y seguridad para abordar el aviso rojo por fuertes lluvias establecido por Aemet para este lunes en el litoral norte de Castellón y en toda la provincia de Valencia .

Según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, la reunión establecerá medidas de coordinación de trabajos para tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este nuevo episodio de fuertes lluvias, que podrían llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

También se determinará la forma de informar a la población de estas medidas, y las recomendadas para su autoprotección, ha señalado.

Según ha detallado, a la reunión se ha convocado a los servicios de Bomberos de la Comunitat Valenciana, la Delegación del Gobierno en la Comunitat la Agencia Estatal de Meteorología, las Confederaciones Hidrográficas, Emergencias de la Generalitat, bomberos forestales, responsables de Carreteras, Sanidad y Educación, entre otros.

La secretaria autonómica de Emergencias ha destacado la importancia de "estar muy informado" de la evolución de este episodio de lluvias y del cierre de servicios (colegios, parques, etc), así como establecer medidas preventivas básicas como no cruzar zonas inundables.

Del mismo modo, ha subrayado que resulta fundamental hacer caso de las recomendaciones realizadas por las autoridades y ha recordado que se llame al teléfono 112 ante cualquier emergencia que se pueda producir.