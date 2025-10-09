Investigan qué hacía una bombona de butano conectada al cajero de una sucursal bancaria en Vigo

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de una bombona de butano conectada con cables a un cajero automático en el exterior de una sucursal bancaria situada en Crecente (Pontevedra), un pequeño municipio del sur de Galicia próximo a Vigo. El descubrimiento, que tuvo lugar este miércoles, obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad para acordonar la zona y garantizar la integridad del edificio y de los vecinos.

Según ha trascendido, el artefacto fue detectado por un vecino que pasaba por la zona y alertó de inmediato a las autoridades. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del instituto armado, unidades especializadas en explosivos (TEDAX) y personal de emergencias, que inspeccionaron el dispositivo y confirmaron que la bombona no contenía ningún tipo de carga explosiva adicional.

Aun así, el hecho de que estuviera conectada mediante cables al cajero automático ha llevado a los investigadores a analizar con detalle su origen y posible finalidad. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis: desde un intento fallido de sabotaje o vandalismo hasta una maniobra para provocar daños materiales o distraer a las autoridades con el fin de cometer otro delito.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que las cámaras de seguridad de la sucursal y de establecimientos cercanos ya están siendo revisadas para tratar de identificar a la persona o personas que colocaron la bombona. También se está analizando el tipo de cableado y la manera en que fue conectado al cajero para determinar si existía algún riesgo real.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos, aunque desde la Guardia Civil insisten en que no existió peligro para la población en ningún momento. No obstante, se ha reforzado la vigilancia en la zona y se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.