Muere un hombre herido en una explosión de una bombona de butano en Pontevedra

Un hombre que había resultado herido en la explosión de una bombona de butano en Marín (Pontevedra) falleció ayer a consecuencia de las graves quemaduras sufridas, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad, que ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados y ha mostrado su consternación por el trágico desenlace.

La deflagración se produjo el martes alrededor de las 13.45 horas en una vivienda situada en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Concepción Arenal, frente al establecimiento Alimentación Isabel.

El estallido causó un fuerte estruendo que alertó a los vecinos y provocó importantes destrozos materiales: las ventanas volaron por los aires y diversos objetos del interior de la casa terminaron esparcidos por la calle.

El propietario del inmueble, que logró salir por su propio pie al exterior, fue trasladado en ambulancia por los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al hospital en estado grave, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento. Junto a él resultó herido un viandante, que sufrió lesiones de carácter auditivo a causa de la onda expansiva.

En el operativo de emergencia intervinieron efectivos del 061, Bomberos de Pontevedra y O Morrazo, así como agentes de la Policía Nacional y Local.

El Ayuntamiento de Marín ha señalado que el inmueble quedó seriamente afectado, con daños visibles desde la vía pública, por lo que ha sido vallado y apuntalado. Además, técnicos municipales elaborarán un informe sobre su estado y se contratará a una empresa especializada para proceder a su demolición.