Muere un octogenario en Galicia tras incendiarse su vivienda por una manta eléctrica

Un trágico incendio se ha cobrado la vida de un vecino octogenario en el municipio coruñés de Moeche. El suceso tuvo lugar este domingo, en la parroquia de Labacengos, cuando una manta eléctrica provocó un fuego que se propagó rápidamente por el colchón y la estancia en la que se encontraba la víctima.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 11.40 horas, tras la llamada de un familiar que acudió a la vivienda, situada en el lugar de Vilapedre, y encontró el inmueble lleno de humo. Temiendo lo peor, alertó de la posible presencia del hombre en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos do Eume y del parque de As Pontes, efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira y la Guardia Civil.

Una vez dentro, los equipos localizaron la estancia afectada, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del octogenario, cuyo fallecimiento fue confirmado en el acto.

Los servicios de emergencias han explicado que el fuego se originó en la manta eléctrica y se extendió al colchón, provocando un humo intenso que afectó gravemente a la habitación y acabó resultando mortal para la víctima.