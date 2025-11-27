Un octogenario acepta seis meses de cárcel por tocarse los genitales delante de una menor en un bus urbano de Vigo

Un hombre de 81 años ha aceptado una pena de seis meses de prisión tras reconocer que se tocó los genitales delante de una menor mientras ambos viajaban en un autobús urbano de Vigo.

La sentencia, emitida en el Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad después de una vista de conformidad, establece además que deberá indemnizar a la niña con 300 euros por los daños morales sufridos.

El fallo incorpora también la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante dos años, así como la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual con menores en los próximos tres.

Pese a la gravedad de los hechos, el hombre no ingresará en prisión siempre que no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años, conforme a la suspensión de pena prevista para condenas inferiores a los dos años.

Los hechos

Los hechos ocurrieron la tarde del 23 de noviembre de 2023. El acusado viajaba sentado justo delante de la menor, de 14 años. Según detalla la resolución judicial, intentó cubrirse con un maletín de ordenador para evitar ser visto por el resto de pasajeros, mientras se tocaba los genitales por encima de la ropa y “miraba fijamente para la niña, acercándole sus pies, llegando a rozarle las piernas”.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de nueve meses de cárcel y la prohibición de utilizar el autobús urbano durante dos años. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado en sala, la pena quedó fijada en seis meses, sin restricciones para el uso del transporte público.