Once personas atendidas y cuatro hospitalizadas tras un incendio en un piso de Santiago causado por una nevera

La madrugada de este lunes estuvo marcada en Santiago de Compostela por un incendio en un piso de la calle Santiago de Chile, que obligó a atender a once personas, cuatro de las cuales tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios.

El suceso se produjo en torno a las 06:20 horas, cuando el CIAE 112 Galicia recibió el aviso del Servizo de Urxencias Sanitarias-061, alertando de que un frigorífico estaba ardiendo en un inmueble situado en los números 34-36 de esta céntrica calle compostelana.

Al lugar acudieron los Bomberos de Santiago, efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. Minutos después, varios vecinos llamaron al 112 al verse atrapados en sus viviendas por el intenso humo en las escaleras, mientras que otros optaron por desalojar el edificio de manera preventiva.

Según detalló el 061, un hombre de 73 años y una mujer de 70 fueron trasladados al Hospital La Rosaleda, mientras que una mujer de 53 y otra de 79 años ingresaron en el Hospital Clínico de Santiago. Otras cuatro personas fueron dadas de alta en el lugar tras recibir atención sanitaria en el punto.

Una vez las llamas quedaron sofocadas y el bloque fue ventilado, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas. Los bomberos determinaron que el fuego se había originado en la cocina de la vivienda afectada, que quedó calcinada. El resto de la casa sufrió daños significativos por las altas temperaturas.