Pánico en la A-52 en Galicia por el fuego a ambos lado de la autopista

Los incendios en Orense han obligado a cortar la línea ferroviaria Madrid-Galicia de alta velocidad, lo que ha provocado numerosas molestias a los viajeros, que no tenían cómo llegar a sus destinos.

Algunos de los pasajeros pudieron continuar sus viajes en autobús, aunque algunos han vivido momentos de pánico. Según ha informado Antena3, uno de los autocares que se dirigía a Orense circulaba por la autopista A-52 en Galicia cuando se vio rodeado por las llamas de los incendios a ambos lados de la carretera. Los pasajeros contemplaban con horror la cercanía del fuego y pasaron momentos de tensión hasta que consiguieron alejarse.

Otros ciudadanos que viajaban en coche por esa misma autopista también han podido grabar el avance de las llamas y su cercanía al incendio.

La vía permanecía abierta a pesar de que el fuego se encontraba muy cerca de los arcenes y a los dos lados de la autopista.

Esta mañana, Renfe ha anunciado se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con transbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria (Zamora) y Orense.

El operador ferroviario público así lo ha transmitido y estaba previsto que a lo largo de la mañana de este viernes comiencen a circular los trenes, según han transmitido al Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales.

De esa circunstancia ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, que ha indicado que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria Alta Velocidad, en Otero de Sanabria, para desde allí continuar camino en autobús hasta Ourense por la autovía A-52, que está abierta al tráfico.

Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya a la Alta Sanabria de Zamora han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid Galicia.

El fuego que entró desde Ourense continúa su avance por la provincia de Zamora, donde se ha denominado incendio de Castromil, tras una noche de trabajos de "riesgo" en la que se han suspendido maniobras de fuego técnico en una zona, si bien los resultados de la jornada en otras han sido "satisfactorios", informa Ep.

El director técnico de Extinción del incendio de Castromil, Miguel García Rodríguez, ha informado en la mañana de este viernes, 15 de agosto, que durante la última noche el fuego procedente de Ourense ha entrado en la provincia de Zamora por distintos puntos, mientras las maniobras han tenido un resultado "desigual".

En concreto, durante la noche se ha realizado fuego técnico en la zona de Castromil, Villanueva de la Sierra y Villaseca, con resultados "satisfactorios" en estas dos últimas localidad, mientras en la primera hubo que suspender la maniobra debido al "riesgo" para los trabajadores.

Este riesgo se produjo, tal y como ha explicado García, por las condiciones de humedad, temperatura y velocidad del viento, que "dificultaba y ponían en riesgo" a los miembros del operativo de lucha contra incendios. Este incendio está declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y afecta a la provincia de Zamora desde la jornada del jueves 14 de agosto.