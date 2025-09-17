Permanecen ingresados con pronóstico grave los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo)

Los cinco brigadistas heridos durante el incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros continúan ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Según informa Europa Press, no se han producido cambios respecto a la jornada anterior.

Todos ellos presentan quemaduras de segundo grado, aunque en distintos niveles de afectación. En detalle, se trata de un brigadista de 24 años, con quemaduras en el 25% del cuerpo y que además sufrió una intoxicación por inhalación de humo. Otro de 25 años, con lesiones en el 15% de su cuerpo. Un joven de 24 años, con afectación del 10% de la superficie corporal. Un cuarto brigadista de 29 años, con quemaduras en el 8% del cuerpo. Y un quinto de 27 años, que presenta lesiones en el 5%.

Heridos en Ourense

En paralelo, siguen recibiendo atención en la misma unidad dos profesionales heridos en los fuegos de Ourense. Uno de ellos, un brigadista de 18 años, continúa en estado grave con quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo. Se encuentra estable, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

El otro, un bombero de 46 años, evoluciona favorablemente tras sufrir quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo.