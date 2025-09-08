El precio de los coches usados sube en Galicia: un 3,6% más caros en agosto

Durante el mes de agosto, el precio medio alcanzó los 12.163 euros, lo que supone un incremento del 3,6% en comparación con el mismo mes de 2023, según los datos publicados hoy por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (ANCOVE).

En comparación con julio, los precios también repuntaron, en este caso un 0,8%. El alza fue más pronunciada en los modelos de más de ocho años, que se encarecieron un 6,8% en términos interanuales, situándose en los 9.915 euros de media. Respecto al mes anterior, estos coches subieron un 0,9%.

Según recoge Europa Press, se vendieron, en total, 8.300 vehículos de ocasión en Galicia en agosto. La provincia de A Coruña lideró tanto en número de operaciones como en precio, habiéndose vendido un total de 3.290 coches, con un coste medio de 12.498 euros, un 5,5% más que hace un año. Lugo cerró el mes con 1.148 ventas y un precio medio de 12.234 euros (+2,9%).

En Ourense, aunque el volumen de operaciones fue menor (930 unidades), se registró la subida más fuerte de toda la comunidad, con un incremento del 8,9% y un precio medio de 11.688 euros. Pontevedra, por su parte, contabilizó 2.932 ventas con un coste medio de 11.910 euros, lo que supone apenas un 0,5% de aumento respecto al año pasado.