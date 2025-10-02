La rápida actuación de la Policía Nacional salva la vida a un ciudadano durante el Día de la Policía en Vigo

El Día de la Policía celebrado este jueves en Vigo estuvo marcado por un gesto heroico que trascendió el propio acto institucional. En pleno desarrollo de la conmemoración, un ciudadano alemán de 61 años sufrió un paro cardíaco en las inmediaciones de la calle donde se llevaba a cabo el desfile.

De inmediato, varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) acudieron a socorrerlo tras ser alertados por una mujer que presenció los hechos. Los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que se prolongaron durante más de 20 minutos, en una carrera contrarreloj para salvarle la vida.

La intervención fue posible gracias a la colaboración de la Policía Local de Vigo, que facilitó a los agentes un desfibrilador autónomo. Con su utilización, consiguieron finalmente estabilizar al hombre, que fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde permanece ingresado.

El suceso se produjo en el marco de la celebración del Día de la Policía, que este año tuvo como escenario la ciudad olívica. El acto estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, así como por autoridades civiles y militares.

El desfile, que congregó a distintas unidades de la Policía Nacional, quedó marcado por este episodio en el que la rápida reacción de los agentes permitió transformar una jornada de celebración en un ejemplo de servicio público y compromiso con la ciudadanía.