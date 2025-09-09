Rescatan ileso al tripulante de una lancha que quedó dando vueltas sin control en Cariño (A Coruña)

Fue en la tarde noche de ayer, en la localidad coruñesa de Cariño, cuando una lancha quedó girando sin control en la zona de la playa de Fornos, en A Pedra. El tripulante fue rescatado ileso poco después gracias a la rápida intervención de embarcaciones particulares y de los equipos de emergencia.

Según informó el 112 Galicia, la alerta se recibió pasadas las nueve de la noche, cuando un particular avisó de que una embarcación daba vueltas sobre sí misma sin nadie a bordo y temía que el ocupante hubiera caído al agua.

De inmediato, el centro de emergencias activó un operativo en el que participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y el GES de Ortigueira. Salvamento movilizó la embarcación Salvamar Shaula y Gardacostas desplegó el helicóptero de rescate Pesca II.

Pocos minutos más tarde, otro particular comunicó que el tripulante había sido localizado y recogido por una embarcación privada, que lo trasladó al puerto de Ortigueira en buen estado de salud. El afectado no necesitó asistencia médica.