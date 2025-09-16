“Rojos de mierda”: vandalismo en la sede del PSOE de Lugo

Las letras azul celeste, torcidas y con un trazo inseguro, se despliegan en la pared de granito como una torpe cicatriz. Tan torpe, al menos, como el mensaje que contienene. “Rojos de mierda”. Es una pintada azul celeste en la entrada de la sede provincial del PSOE en Lugo; un mensaje que contrasta con el rótulo rojo y blanco del partido que preside la fachada.

A la vista de esta nada artística pintada, el PSOE de Lugo ha denunciado públicamente este martes lo que considera un “ataque” contra su sede, al tiempo que ha formalizado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

La secretaria de Organización Provincial, Pilar García Porto, condena con firmeza el acto vandálico, que califica de “atentado contra la libertad política y de expresión” y de “claro intento de sembrar odio e intimidación contra quienes defienden ideas progresistas”.

En esta misma línea argumental, García Porto ha indicado que estas acciones son “el eco de los argumentarios de la derecha y la extrema derecha, una muestra de violencia democrática que sufrimos y condenamos con absoluta rotundidad”. Según indica, no se trata sólo de violencia física, sino también “verbal y simbólica, como estas pintadas, que buscan reproducir el mensaje radical de la ultraderecha”.

Los socialistas consideran, además, que este tipo de actos son una muestra de “cobardía”, al perpetrarse amparados en el anonimato. “Son incapaces de dar la cara para defender sus argumentos en política, recurriendo únicamente a la violencia como modo de expresión”, denuncia la dirigente provincial.

Aunque no es la primera vez que la sede socialista sufre pintadas o ataques similares, desde el partido recuerdan que este tipo de comportamientos “nada tienen que ver con el diálogo ni con el respeto político”.

De hecho, García Porto ha recordado que el edificio ya ha sido objeto de agresiones en anteriores ocasiones, lo que refuerza la sensación de acoso y hostigamiento contra la militancia. Pese a ello, los socialistas lucenses afirman que su respuesta será “siempre más democracia, más diálogo y más compromiso con la sociedad”.

Finalmente, reivindican la trayectoria de más de 140 años de su formación, “un partido al servicio de la ciudadanía, comprometido con la libertad, la convivencia y el respeto, frente a quienes solo saben imponer el insulto, la crispación y la intolerancia”.