Rueda afirma que la Xunta cumplirá la ley de vivienda pese a no estar de acuerdo con ella: "No funciona"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este lunes que el Gobierno gallego cumplirá la ley de vivienda estatal pese a no estar de acuerdo con ella, además de que considera que "no está funcionando".

"Desde que está en vigor, el problema de la vivienda no ha mejorado, sino todo lo contrario", ha manifestado tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

En este sentido, ha manifestado que las zonas que están pidiendo ser declaradas como áreas tensionadas "son excepción" y, donde se han declarado, ha añadido, "no ha mejorado la situación del alquiler de vivienda".

Con todo, ha insistido en que la Xunta "cumple las leyes": "Las recurre y si gana el recurso actúa en consecuencia, pero si no las recurre o las recurre y no gana el recurso, o mientras no se dictamine, como es el caso, lo que tenemos que hacer es aplicarlas".

En este contexto, el titular del Gobierno gallego ha señalado que "hay algún ayuntamiento que a través de acuerdo plenario lo solicitó", pero la administración autonómica "ha requerido la documentación que viene en la propia ley de vivienda" y que "es necesaria para poder hacer esa declaración".

En concreto, ha hecho referencia al Ayuntamiento de Santiago y ha asegurado que cuando remita esa documentación "la Xunta cumplirá la ley, evaluará y si se cumplen los requisitos, por supuesto la declarará".

"Está en una ley, creemos que no solucionada nada, que no estamos de acuerdo con ella, pero la Xunta de Galicia cumple las leyes", ha concluido.

Pendientes de informes en A Coruña y Santiago

Tanto el Ayuntamiento de A Coruña como el de Santiago han concretado que se encuentran a la espera de informes sobre la posible declaración de las ciudades como mercado tensionado.

Sobre esta cuestión, precisamente, ha sido preguntada en esta misma jornada la portavoz del gobierno local compostelano, Miriam Louzao, quien ha insistido en que no se tomará "ninguna decisión" hasta disponer de dicho estudio, que prevén tener a finales de año o a principios del próximo.

Dicho esto, ha afeado a la Xunta que pida a los ayuntamientos informes "que no son necesarios" sobre "cuestiones que son de su competencia". "Este ayuntamiento responde haciéndolo, pero sin dejar de denunciar que la Xunta sobrecarga a los ayuntamientos con cuestiones que son de su competencia", ha esgrimido Louzao.