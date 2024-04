Rueda: "Tomo posesión como primer servidor de Galicia"

En una manaña marcada por el sol y las quinielas sobre el próximo Gobierno de la Xunta -último paso en el trayecto comenzado el pasado 21 de diciembre, cuando se anunciaba la convocatoria electoral-, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tomado posesión de su cargo en un acto en el parque de San Domingos de Bonaval que ha arrancado, según lo previsto, a las 12 horas.

"Tomo posesión como primer servidor de Galicia. Lo hago para aportar mi modesto grano de arena a la gran tarea que otros iniciaron y otros continuarán", ha subrayado tras jurar sobre el Estatuto de Autonomía ante un millar de invitados entre los que se encontraban autoridades y miembros de la sociedad civil.

Rueda entra en el parque acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Parlamento, Miguel Santalices. David Cabezón - Xunta

Rueda ha entrado en el parque compostelano acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, representante del Gobierno en el evento, y del jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, quien ha leído el real decreto del nombramiento. A continuación, con la mano sobre el Estatuto de Autonomía, Rueda ha optado por la fórmula del juramento, igual que cuando se convirtió en sexto presidente de la autonomía, en mayo de 2022, cuando sucedió a Alberto Núñez Feijóo como titular de la Xunta tras el alto de este a la política estatal, como líder del PP.

Antes del arranque formal del acto, acompañado de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, y de los expresidentes socialistas Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, Rueda se ha dirigido al Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, en la Iglesia de San Domingos de Bonaval, donde ha realizado una ofrenda floral -un centro con rosas blancas y alguna otra flor azul- ante la tumba donde descansan los restos de Castelao.

Rueda realiza la ofrenda floral acompañado por los expresidentes gallegos Núñez Feijóo, González Laxe y Pérez Touriño. David Cabezón - Xunta

Pese a no ser de "citas históricas", como ha indicado, sí que ha aprovechado la ocasión para citar palabras de quienes le antecedieron en el cargo, de diferentes colores políticos, empezando por Gerardo Fernández Albor, quien también había tomado posesión en San Domingos de Bonaval.

En este marco, Rueda ha afirmado que da el paso para aportar un "modesto grano de arena" a la "gran tarea que otros iniciaron y otros continuarán".

Lo hace, ha dicho, "con toda humildad", con sus "virtudes y defectos", y con sus "aciertos y errores". Por los últimos, ha pedido "perdón" por anticipado, antes de lanzar un aviso: no aceptará que Galicia sea "menos que nadie", pero que trabajará "con igualdad".

Para sus nuevos pasos ha advertido que no puede "estar solo", agradecido con los conselleiros que le acompañaron y con quienes lo harán en el nuevo mandato, y sobre todo, a su familia. Tanto es así que uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar cuando se ha emocionado hasta las lágrimas recordando a su padre.

Defensa de Galicia

Rueda ha aprovechado la ocasión para reivindicar su defensa de Galicia, para que "tenga lo que lo que merece": "No más que otros, no menos que nadie". "Defenderé y reinvindicaré nuestra voz y nuestro modo de hacer las cosas", ha enfatizado el presidente antes de subrayar que la filosofía del "sentidiño".

El presidente en un momento de su intervención. David Cabezón - Xunta

"Se ha hablado de estilos, pero yo vengo aquí a defender el Estido Galicia", ha proseguido antes de detallar que este estilo es el de una comunidad que cree en la estabilidad y que ha progesado tanto "que hace tiempo que dejó de ser tierra de despedida para ser tierra de acogida".

En esta Galicia, ha defendido, "cabemos todos", reafirmando este mensaje con su voluntad de "gobernar para todos", para los que lo votaron pero, especialmente, "para los que no".

"He dedicado la mayor parte de mi vida al servicio público y no me arrepiento, es duro pero vale la pena. El honor de estar hoy aquí es la mayor honra que puede tener un servidor público", ha concluido.