Tragedia en Galicia: muere un menor de 14 años tras saltar al agua desde un muelle

Un trágico suceso sacudía a última hora de ayer la localidad pontevedresa de Marín. Un menor de 14 años, vecino de la parroquia de Seixo, perdió la vida después de lanzarse al agua desde el muelle del puerto de Aguete y quedar inconsciente. El accidente se produjo alrededor de las 17.30 horas y fue presenciado por varios amigos que lo acompañaban en ese momento.

Según informa el 112 Galicia, fueron varios particulares quienes dieron la voz de alarma tras comprobar que el joven no respondía tras el salto. De inmediato, los amigos lograron sacarlo del agua, aunque ya se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar acudieron socorristas de la playa cercana, que iniciaron maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos continuados y a la rápida llegada de dos ambulancias, una de ellas medicalizada, no fue posible revertir la situación.

El despliegue de emergencias incluyó también a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, personal de la Autoridad Portuaria y miembros del Grupo de Intervención Psicológica, que atendieron tanto a los familiares como a los amigos del menor en unos momentos de gran impacto emocional.

El Ayuntamiento expresó públicamente su pesar con un mensaje de condolencia en el que transmitió su "más sincero pésame" a la familia y allegados, subrayando que la comunidad local se encuentra "consternada y en shock" ante esta pérdida.