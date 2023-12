Trazabilidad de medicamentos y atención al dolor centran la nueva estrategia de calidad del Sergas

Formación en cuidados, garantizar un uso seguro y la trazabilidad de los medicamentos o mejorar la atención al dolor son algunos de los ejes que sustentan la nueva 'Estrategia gallega de seguridad y calidad asistencial 2024-2028', presentada hoy por el Sergas tras un año de trabajo.

De este modo, y en palabras del director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal Viñasla, la estrategia busca “proporcionar criterios homogéneos en toda la red Sergas para después pasar a personalizar el tratamiento”.

Entre estos criterios destaca el propósito de mejorar la seguridad en los cuidados y tratamientos, con una especial atención al dolor del paciente. En este marco, la estrategia prevé hacer una valoración centrada en la funcionalidad del enfermo y en su calidad de vida, además de divulgar el dolor agudo y crónico entre pacientes y profesionales.

En cuanto a la información, el Sergas aspira a que el paciente pueda participar en sus propios cuidados durante el ingreso hospitalario, proporcionándole formación y habilidades para poder hacerlo o, de no ser posible de forma personal, implicar a su familia y personas cuidadoras.

En todo momento, los profesionales sanitarios deberán ofrecer una información clara, concreta y comprensible sobre su salud, tanto en lo que tiene que ver con los resultados patológicos como con los que no impliquen patología.

Reducción de infecciones en UCI

Además, el documento incorporará el proyecto Flebite Zero para la reducción de infecciones en las unidades de críticos, complementando otros proyectos ya existentes como Bacteriemia Zero, Neumonía Zero o Resistencia Zero.

El director general del Sergas ha querido agradecer la labor de los 85 profesionales de las siete áreas sanitarias que trabajaron en la elaboración de la Estrategia de seguridad y calidad del paciente para los próximos cuatro años.

“Es un lujo haber contado con el conocimiento y experiencia de estos profesionales expertos en seguridad y calidad asistencial, que trabajaron en la estrategia durante más de un año”, ha destacado Aboal.