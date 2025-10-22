Tres cazadores condenados en A Coruña por tirar al suelo y golpear a un vecino que les pidió que no disparasen tan cerca

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a tres cazadores por agredir a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen tan cerca de una casa.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2017 en el lugar de Armada, cuando la víctima acudió a recriminar a los cazadores por estar realizando disparos a unos veinte metros de la vivienda de su pareja.

El tribunal considera probado que, en lugar de marcharse, uno de los hombres lo agarró por el cuello y lo derribó al suelo, momento en el que los otros dos le propinaron varias patadas y saltaron sobre su espalda. A consecuencia de la agresión, el vecino sufrió contusiones y erosiones en distintas partes del cuerpo -hombro, cadera, rodilla y zona dorsal- que tardaron once días en curar, según los informes médicos.

La Sección Sexta de la Audiencia, presidida por la magistrada Marta Canales Gantes, concluye que los tres hombres son autores de un delito leve de lesiones tipificado en el artículo 147.2 del Código Penal, y les impone una multa de 540 euros a cada uno (equivalente a 60 días de multa a razón de 9 euros diarios).

Además, deberán indemnizar conjuntamente a la víctima con 429 euros, cantidad que se incrementará con los intereses legales hasta su completo pago.

Durante el juicio, los condenados negaron haber golpeado al vecino y alegaron que este se había caído de forma accidental. Sin embargo, la Audiencia descarta esa versión y subraya que quedó desmentida por la declaración de un testigo directo, cuya versión fue considerada “creíble, verosímil y coherente”.

El tribunal también recuerda que los informes médicos corroboran la mecánica de la agresión.

La sentencia no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).