La Xunta se hará cargo del 60% de la subida del canon de Sogama

La planta de tratamiento de residuos de Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente) subirá el canon que cobra a 295 ayuntamientos de Galicia de 66 a 108 euros por tonelada en el 2025. Un aumento fiscal consecuencia de transponer una directiva europea aprobada en 2018.

En este sentido, el importante incremento, que ha centrado en las últimas semanas una parte del debate político autonómico, se debe, entre otras cuestiones, a los nuevos tributos a la incineración y vertido de residuos, al impuesto eléctrico del 7 % o al fin de la retribución a las inversiones en la planta termoeléctrica, que se construyó para facilitar el reciclaje en Sogama, y que llevaron a la compañía a dar pérdidas.

Para paliar, en parte, la subida y colaborar con los ayuntamientos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico asumirá "el 60%" de los 42 euros que subirá -de 66 a 108 a partir de enero de 2025- este canon de Sogama por tonelada de basura recogida.

En un debate con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la primera sesión de control del Parlamento gallego del nuevo período de sesiones, Rueda ha avanzado que la Xunta "va a transferir" esta cuantía a las arcas municipalespara que los gallegos "no tengan que pagar por las decisiones de Pedro Sánchez".

En este sentido, el presidente gallego ha subrayado que este canon subirá en 2025 a causa de los nuevos impuestos introducidos por el Gobierno central y las bonificaciones eliminadas sin previo aviso.

Rueda ha indicado que, de los 42 euros por tonelada que se prevé que se incremente el canon, la Xunta de Galicia se hará cargo con sus fondos de 24, que transferirá a los ayuntamientos.

Financiación autonómica

Este anuncio se ha producido en medio de un debate entre Rueda y la líder nacionalista Ana Pontón en el que se ha abordado, fundamentalmente, el modelo de financiación autonómica.

La portavoz del BNG ha reprochado a Rueda que esté "más centrado en servir" a 'Génova' y a "las empresas amigas del PP" que en "solucionar los problemas de los gallegos", acusándolo también de haber sido el presidente de la Xunta "más servil a Madrid" que ha habido.

Sobre esta base, Pontón se ha preguntado si Rueda "va a defender que Galicia tenga una quita de la deuda" como pactó el Gobierno central para Cataluña y si "va a permitir que Galicia sea la única nación histórica que no tenga la llave de su dinero".

Independencia e imposición lingüística

El presidente gallego ha replicado a los nacionalistas que estén dispuestos "a defender un concierto" y "un cuponazo" para Cataluña "que va en contra de los intereses de Galicia" porque, según sus cifras, dejará de ingresar 444 millones de euros.

Rueda ha ironizado con que las prioridades de ambos sean "bien diferentes". Así, mientras las del PP están "en el programa electoral" que les dio una mayoría absoluta el pasado febrero, las del BNG y la UPG -su facción mayoritaria- son, aunque intenten "disimular" en campaña, la "independencia", la "imposición lingüística" y "lavar cerebros a base de ideología".

"La prioridad ahora mismo es que no nos roben desde el Gobierno de Madrid, que no se pague con dinero de los gallegos servidumbres, hipotecas, que no se compren gobiernos y que no se utilicen recursos públicos para mantener a un señor en La Moncloa", ha concluido Rueda.