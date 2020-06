Haz en cinco minutos este batido detox de plátano y avena

Durante el verano, cometemos el error de consumir muchos refrescos y bebidas azucaradas para hidratarnos y refrescarnos. Un error. Por ello, Kölln, marca alemana experta en avena, nos propone este batido détox de plátano y avena, súper energético y refrescante que, además, gracias a las propiedades nutritivas de sus ingredientes conseguiremos mantener los kilos y la celulitis a raya a la vez que disfrutamos de un “smoothie” súper fresquito.

¿Qué ingredientes necesitas?

· “Los plátanos son una de las mejores frutas para combatir la celulitis y, esto se debe, a su porcentaje de potasio, el cual ayuda a prevenir el estreñimiento, la retención de líquidos y acelerar la circulación de la sangre de manera saludable. Incluso ayuda a deshacerse de la grasa para evitar tener piel de naranja.”- explican los expertos de Kölln.

· Las espinacas son una gran fuente de fibra y de hierro. La fibra es necesaria para evitar el estreñimiento y la falta de hierro está muy ligada a la celulitis.

· Copos de Avena Solubles Kölln: “La avena gracias a su poder saciante ayuda a perder peso, mejora la digestión y es una gran fuente de energía y de protección para nuestro sistema inmunitario.”-afirman los expertos de Kölln.

· El kale, es un antioxidante fascinante con un alto nivel de proteínas y fibra, ideal para dietas de adelgazamiento, ya que potencia la sensación de saciedad.

· El jengibre, destaca, entre sus múltiples virtudes, porque es un potente antiinflamatorio.

· El limón tiene unos grandes poderes detox que ayudan a la desintoxicación del organismo.

¿Cómo prepararlo?

Para empezar, un batido détox tiene que tener una mayor proporción de verdura que de fruta, pero también es cierto que el sabor no va a ser igual. Por lo que Kölln recomienda para endulzar su sabor y hacerlo mucho más apetecible poner la mitad de verdura que de fruta: “Cogemos un puñado de Kale y otro de espinacas, un plátano, un trozo de jengibre, unas gotas de zumo de limón exprimido y una cucharada de Copos de Avena Solubles Kölln y lo trituramos todo en la batidora. Una vez lo tengamos todo triturado, pruébalo, si el sabor aun no te convence, puedes añadir dátiles para darle un toque más dulce. Una vez hayamos conseguido el sabor que nos gusta, añádele cubitos de hielos triturados para no solo aligerar el batido y hacerlo menos pesado, sino también para dejarlo totalmente frío y mucho más apetecible para el verano”, explican los expertos de Kölln.