Así era el primer restaurante de la historia: dónde nació, quién lo creó y cómo surgió la idea

La gastronomía es parte del patrimonio internacional, y prueba de ello son los platos y tapas que podemos tomar en los bares y restaurantes. No solo comida casera o local, sino también alimentos de otros países, tal que en España, por ejemplo, la hostelería compone un motor importante del PIB de la economía. Hoy en día, es casi imposible encontrarse un lugar en el que no existan, pero no siempre estuvieron presentes en la sociedad. Y es que esto vino a raíz de su origen como concepto de restaurante cuando empezaron a expandirse por todo el mundo, una creación que pasó a la historia.

Y desde que desde los thermopolia de los romanos hasta los restaurantes de lujo, pasando por los sitios de comida rápida o cafeterías tradicionales, el mundo de la gastronomía ha cambiado radicalmente con el paso de los años, adaptándose a las necesidades y hábitos de cada época. Incluso, sucesos como la pandemia de coronavirus tuvo que reinventar el concepto de restaurante, en ocasiones operando solo a domicilio o convirtiéndose en establecimientos sin lugar físico.

Bien es cierto que en antiguas civilizaciones como Mesopotamia, el Imperio Romano o la Antigua Grecia ya existían las tabernas y posadas donde se servía comida y bebida a los viajeros y comerciantes. En Roma, también aparecieron aquellos locales con comida rápida para la población urbana, especialmente para quienes no tenían comida en casa.

Una costumbre que se iría expandiendo con la llegada de la Edad Media. Y así, en Europa proliferaron los lugares en los que se servían comida y bebida. No solo tabernas y posadas, sino que poco a poco fueron apareciendo otros conceptos relacionados con la gastronomía como los mesones, las tascas o los comedores. No obstante, la opción de ir más allá de un único plato al día y ofrecer menú llegaría con el concepto del restaurante, un tiempo más tarde.

Sería un poco antes de la Revolución Francesa. El término restaurante proviene del francés restaurer (restaurar o reponer fuerzas), y así, en el sentido moderno de este concepto, el primero apareció en 1765 en París por un cocinero llamado Dossier Boulanger, quien instauraba el menú y ofrecía caldos y platos ligeros en un establecimiento donde los clientes podían tanto sentarse donde quisieran como elegir qué querían comer. Con esa idea, planteaba renovar la cocina y llevarla a otro nivel, más accesible para todo el mundo.

Algo que se expandió después de la Revolución Francesa, pues con la caída de la nobleza, muchos chefs que trabajaban en palacios quedaron desempleados y comenzaron a abrir sus propios establecimientos, elevando la gastronomía a un nuevo nivel, con nombres como Marie-Antoine Carême y Auguste Escoffier, que sentaron las bases de la cocina moderna.

De esta forma, poco a poco se fue expandiendo en otros lugares como Estados Unidos, que con la industrialización, comenzaron a surgir los primeros diner. También en Japón, con los sushi-ya o ramen-ya, especializados en sushi y ramen. Ya posteriormente, con el siglo XX, aparecieron otros conceptos como la comida rápida, naciendo importantes cadenas como McDonald's o Burger King. También cadenas de comida internacional como los restaurantes italianos o chinos y el buffet libre y autoservicio.