Un terroir auténtico
Chivite Colección 125 Gran Vino Blanco, chardonnay parcelario de Finca Legardeta
Chivite Colección 125 Gran Vino Blanco es un chardonnay parcelario de Finca Legardeta, todo un referente de estilo desde 1993, con fermentación en barrica y una armonía aromática única.
La gama Colección se empezó a elaborar con el fin de conmemorar el aniversario de la primera exportación de la bodega, rindiendo homenaje a su espíritu pionero. Desde entonces, Chivite Colección 125 Gran Vino Blanco constituye todo un acierto para satisfacer a los comensales que aprecian maridar un chardonnay de gama alta con todo tipo de pescados, carnes, arroces y platos especiados de calidad. Tanto es así, que incluso ha sido escogido para banquetes de la Casa Real Española. Además, su añada 2023 fue reconocida con 96 puntos por el reconocido Master of Wine Tim Atkin.
David González, director técnico y enólogo de Chivite, califica esta referencia como “sabrosa y eterna“, destacando “su voluptuosidad en boca, con una acidez bien ajustada y un final de largo recorrido y gran complejidad aromática”.
Asimismo, su crianza de doce meses en barricas de roble francés le aporta profundidad y marca el carácter de este vino en el que predominan notas de fruta blanca madura y especias, incluyendo nuez moscada, junto con toques de flor de magnolia, elementos balsámicos, vainilla y maderas nobles. En el paladar resulta corpulento, denso y sedoso. Para su máximo disfrute, se recomienda servir entre 9ºC y 12ºC.
Chivite Colección 125 Gran Vino Blanco (DO Navarra) está elaborado a partir de una cuidadosa selección de las mejores uvas chardonnay de la parcela “Las Encinas” en la finca Legardeta (a 500 metros de altitud, entre los Pirineos y la cuenca del río Ebro), vendimiadas manualmente. Sus viñas, con una edad promedio de más de 45 años, aseguran una notable concentración en las uvas.
Gracias a un microclima y geografía singular, Legardeta es el lugar idóneo para que el chardonnay consiga tipicidad, complejidad y una inusual capacidad de guarda, reservada únicamente a unos pocos terroir en el mundo.
La práctica de una viticultura cuidadosa y sostenible subraya el compromiso de Chivite con la excelencia y realza la singularidad de Legardeta, ofreciendo un chardonnay que es una expresión sincera de su entorno único y un terroir auténtico.
Precio 60,30 euros
