La colaboración infalible de José Peña y Cepa 21

Presentado en un elegante estuche, ‘Mix & Match’ está concebido como un homenaje a la creatividad sin límites, al hedonismo cotidiano y al placer de compartir. Un aperitivo pensado para terrazas al sol, escapadas al mar o encuentros improvisados entre amigos, donde el vino deja de ser un ritual solemne y se convierte en un compañero versátil, actual y vibrante. La referencia incluida en este pack es Cepa 21 2022, la nueva añada del vino insignia de Bodegas Cepa 21. Se trata de un 100% tempranillo que habla de territorio, elegancia y frescura y que está elaborado a partir de viñedos de mediana edad plantados en suelos calizo-arcilloso-pedregosos. Un tinto que refleja con precisión la filosofía de la bodega: un equilibrio entre raíces y vanguardia, entre intensidad y amabilidad, que reivindica una nueva manera de entender la Ribera del Duero. En nariz, destacan los frutos negros y rojos en armonía con sutiles notas tostadas y en boca, su paso es largo y seductor, con una carga tánica equilibrada y un perfil meloso que lo convierte en un compañero perfecto tanto para una comida informal como para una velada especial.

La frescura, la finura y la versatilidad que definen a Cepa 21 encuentran su pareja ideal en las conservas deJosé Peña, una de las marcas más prestigiosas del sector gourmet, reconocida por su meticuloso trabajo artesanal y la excelencia de sus productos, procedentes el Atlántico. El pack incluye dos piezas estrella de su catálogo: los mejillones gigantes fritos en escabeche, procedentes de las rías gallegas, seleccionados y empacados a mano para garantizar una textura impecable y con un punto picante, y las zamburiñas al natural, tiernas, suaves y delicadas, con todo el sabor del mar. Son productos que elevan cualquier bocado y que, en combinación con el tinto de Cepa 21, crean una sinergia que desafía lo establecido para conquistar todos los sentidos.

Esta iniciativa se enmarca además dentro de la apuesta de la bodega vallisoletana por acercar el vino a nuevos públicos y derribar barreras, optando por formatos, colaboraciones y experiencias que conecten con el consumidor y lo enamoren desde la primera copa con productos con alma, que cuentan historias. Y es que, bajo la dirección de José Moro, Cepa 21 ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre tradición e innovación, haciendo de la uva tempranillo su mejor lenguaje. Con más de dos décadas dedicadas a revolucionar la Ribera del Duero, el proyecto del carismático bodeguero –el único español que ha formado parte del ranking Forbes de empresarios más innovadores del mundo– se ha consolidado como una de las referencias imprescindibles del panorama vinícola actual. Y es precisamente esa visión inconformista, audaz y cercana la que convierte a ‘Mix & Match’ en mucho más que un pack de aperitivo.

Disponible en la tienda online tanto de Cepa 21 como de José Peña, esta edición especial invita a disfrutar del vino con libertad y a maridar sin reglas para redescubrir el aperitivo este verano, de una forma sencilla, fresca y diferente. Precio: 39,90 €.