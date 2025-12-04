¿Se congela la carne? Después de este tiempo, no es recomendable

Congelar la carne es una de las formas más eficaces de prolongar el alimento y evitar el desperdicio. Sin embargo, aunque el frío del congelador frena el crecimiento de microorganismos, no detiene por completo el deterioro natural del alimento.

Con el paso del tiempo, incluso los productos bien congelados pueden perder calidad, sabor e incluso volverse poco seguros para el consumo.

¿Cuánto tiempo puede durar la carne en el congelador?

La duración depende del tipo de carne, del corte, del nivel de grasa, del procesamiento y de la estabilidad de la temperatura dentro del congelador. Aunque mantener el alimento a –18 °C o menos es esencial, cada categoría tiene su propio límite antes de que su calidad se vea comprometida.

Carne de res y ternera

Pueden mantenerse en buenas condiciones hasta 8 meses. Su estructura y contenido graso resisten mejor los periodos prolongados de congelación.

Carne de cerdo

Tolera algo menos el almacenamiento prolongado, lo ideal es consumirla en un máximo de 6 meses.

Carne picada

Es uno de los productos más delicados. Debido a su mayor exposición al aire y a la manipulación, conviene comerla dentro de2 mesespara evitar pérdida de nutrientes y cambios en textura y sabor.

Pescado de agua dulce

Su duración óptima es de 3 a 4 meses, ya que sus tejidos se deterioran más rápido en congelación comparado con las carnes más compactas.

Aves de corral

El pollo, pavo y otras aves contienen grasas que se oxidan con facilidad, por lo que no deberían permanecer congelados más de 3 meses.

Imagen de un puesto de carnicería de los mercados municipales de Alicante La Razón

¿Cómo envasar la carne para congelarla adecuadamente?

El tiempo de almacenamiento influye mucho en la calidad de la carne, pero el modo en que se envasa resulta igual de importante.

Para mantenerla en óptimas condiciones es fundamental recurrir a recipientes herméticos o a bolsas diseñadas específicamente para congelación, procurando expulsar el aire al máximo para prevenir las quemaduras por frío.

Es recomendable anotar la fecha en cada paquete para llevar un control fiable. Además, es esencial conservar una temperatura baja y estable, ya que cualquier fluctuación que provoque descongelaciones parciales acelera el deterioro y puede llegar a comprometer la seguridad del alimento.

Pasado este tiempo y punto, no solo puede perder sabor y textura, sino que también podría dejar de ser recomendable para el consumo.