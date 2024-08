Los destinos con sabor de Pedro Calhau, cocinero de Food Circle, uno de los espacios gastronómicos de Sublime Comporta, en Portugal

En Comporta se saborea una paz inusual, esa que, de verdad, te obliga a resetear para ser capaz de aprovechar los días inmerso en una tranquilidad buscada. Nosotros nos refugiamos en Sublime Comporta, con varios espacios gastronómicos. Uno de ellos es Food Circle, regentado por Pedro Calhau, autor de una cocina fresca, ácida y ligera en la que los vegetales y las hortalizas son protagonistas, aunque tampoco deja de lado las joyas del mar ni a las carnes. Como curiosidad, las brasas están situadas en el centro de la sala y rodeadas por una barra circular, la misma en la que se colocan los comensales para no quitarle ojo mientras manipula cada ingrediente: «Buscamos mostrar la riqueza culinaria de nuestro país», dice. Las ostras de Sado, los salmonetes de Setúbal, las gambas violetas de Tavira, la carne de vaca Turina y la cabeça de xara de cerdo son solo algunos productos, que descansan sobre el fuego, todos grandes compañeros de una fresquísima ensalada hecha a partir de flores, verduras y frutas de la huerta, el comienzo perfecto de un viaje por Portugal. Con el objetivo de poner en valor las verduras, incluso forman parte de un postre, elaborado con zanahoria y remolacha, que toma la mesa tras un pre-postre de miel, caviar de lima, albaricoques con albahaca tailandesa y queso de cabra. Son elaboraciones que componen los menús degustación: «Fuego» (150 euros) y «Tierra» (125).

Viaje con el paladar

Lean, Lean, porque son varios sus destinos con sabor. En plena Praia do Carvalhal, se deja ver en el mismo Sublime Beach Club ante unas ostras, unos chipirones y un tataki de atún, súper fresco. En cuanto a los platos principales, siempre se rinde ante el pescado del día o también opta por el arroz con bogavante. El fin de fiesta lo marcan las farófias. Además, en nuestra estancia nos sugiere conocer Casa Reia, un club de playa en Costa da Caparica, donde probar el rodaballo con batatas al horno de leña y una ensalada fresca y sencilla como guarnición. Seguimos. Reserva en Cavalariça, por su producto fresco y local, tanto como Gomes, una casa de «vinhos & petiscos» en la que disfrutar de los embutidos y quesos artesanos con una amplia selección de champanes y espumosos. Pruebe el pastel de pato. Asimismo, el restaurante Mesa es uno de esos espacios que siempre tiene en el radar, porque «trabajan muy bien el concepto “from farm to table”». Y, por supuesto, no se olvida de colocar en el mapa Canalha Comporta, de João Rodrigues, en el mismo complejo. ¿Qué pedir? Anchoas, el raspado (carpaccio de arouquesa), los pasteis de bacalhau y la tortilla de camarones, delicias que siempre son una buena opción, lo mismo que los calamares con mantequilla de cabra: «Todos ellos, son referentes para mí por la calidad de sus materias primas y por la cercanía en el trato y el servicio», explica.

Por otra parte, cuando sale de Comporta regresa a Lisboa (su ciudad natal) para descubrir las novedades de la ciudad, aunque ya posee su lista de mesas favoritas. Entre ellas, Corrupio, Prado, O Velho Eurico, Davvero e Izakaya. Asimismo, cuando viaja al norte de Portugal, a Oporto, nunca se priva de conocer la propuesta de Cozinha das Flores, o Gazela y, para ocasiones especiales, Euskalduna Studio, reconocido con una estrella Michelin.

