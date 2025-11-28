Estas desperdiciando el aceite de oliva: el envase que debes usar para almacenarlo debe ser así

El aceite de oliva, considerado uno de los pilares de la dieta mediterránea y una de las grasas más valiosas del mundo, puede perder gran parte de sus beneficios si no se conserva correctamente.

Aunque muchos consumidores prestan atención al origen o a la acidez del producto, pocos son conscientes de que el recipiente donde se guarda es igual de importante que la calidad del propio aceite.

El enemigo del oro verde

Luz, calor y aire, tres factores que deterioran con rapidez incluso el mejor aceite de oliva virgen extra.

La exposición prolongada provoca que cambien su aroma, su intensidad y sus propiedades antioxidantes. Por eso, el envase adecuado es una parte imprescindible de su conservación.

El envase ideal para conservar el aceite de oliva

Los expertos coinciden en que los recipientes de vidrio opaco o las latas de aluminio son la mejor elección. Estos materiales protegen el contenido de la iluminación directa y evitan que el contacto con el oxígeno acelere la oxidación natural del aceite.

Permiten mantener una temperatura estable, alejándolo de fuentes de calor como cocinas, hornos o ventanas soleadas.

Aceite de oliva en la cocina istock

Los envases transparentes, por el contrario, son la peor alternativa. Aunque resulten estéticos o más cómodos a la vista, dejan pasar la luz, que actúa como un acelerador del deterioro.

El error común que todos cometen en casa

Pese a las recomendaciones, muchos consumidores siguen dejando la botella en la encimera o al lado de los fogones, justo donde más sufre. El aceite pierde frescura, se vuelve más ligero y puede desarrollar aromas desagradables con el tiempo.

Cómo detectar que el aceite ya no está en buen estado

Un olor agrio, toques que recuerdan a humedad o un sabor plano son señales evidentes de que el aceite se ha estropeado.

Elegir un recipiente adecuado y guardarlo en un lugar fresco y sombreado basta para conservar el aroma, la intensidad y las propiedades saludables del aceite de oliva.