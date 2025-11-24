La cosecha de aceite en la Comunitat Valenciana: menos cantidad de la esperada y precios en "caída libre"

La Unió prevé una cosecha de aceitunas más baja de lo esperado en el conjunto de la Comunitat Valenciana y unos precios del aceite en "caída libre" que podrían ser hasta un 30 % más bajos que en las mismas fechas de la campaña anterior.

Según La Unió, la cosecha es menor de lo que se había previsto aunque sí ha habido una recuperación productiva tras una campaña como la pasada que fue "nefasta como consecuencia de la importante merma ocasionada por la sequía".

La mayor o menor recuperación productiva en relación con la pasada campaña dependerá de las diferentes zonas productoras de nuestro territorio y en algunas será incluso un 40% menos de lo esperado en un principio.

Las lluvias de primavera permitieron una floración "excelente" del fruto, que hacía barajar más cosecha, pero la estimación ha ido a la baja por el mal cuajado posterior sobre todo a causa de las elevadas temperaturas de este pasado verano.

Las últimas lluvias sí que han servido para engordar algo las aceitunas y la calidad de la aceituna es buena al no haber habido demasiados problemas de plagas.

El responsable del sector del olivar de La Unió, Enric Simó, ha indicado que las perspectivas de esta campaña son "buenas si se comparan con la pasada, ya que muchos productores no recogieron nada de aceitunas e incluso hubo almazaras que ni siquiera abrieron". Sin embargo, ha agregado, "no es lo que esperábamos y la situación depende de zonas, por lo que no podemos hablar de una campaña normal".

La recuperación de la capacidad productiva en el olivar en relación a la pasada campaña no se ve acompañada de momento por los precios, que "se encuentran bastante bajos y en caída libre", según explican desde la entidad agraria.

Las cotizaciones del Ministerio de Agricultura, correspondientes a la semana del 10 al 16 de noviembre, se sitúan en 4,2 € el kilo de aceite para el virgen extra y en 3,6 €/kg el de virgen. Se trata de precios un 30 % más bajos que por estas mismas fechas de la pasada campaña y entre un 26 y un 29 % sobre la media de las últimas cuatro campañas.

Enric Simó ha indicado que, si bien el incremento de precios "tan desorbitado que se registró hace dos años no era normal, ahora observamos que están demasiado hundidos" y ha asegurado que cotizaciones por debajo de los 4,5 o 5 euros dejan de ser rentables para los productores.

Por ello ha reclamado unas cotizaciones "dignas" que permitan cubrir costes y seguir produciendo la materia prima del aceite de oliva, "un alimento primordial en la dieta mediterránea que debe costar lo que realmente vale".

Desde La Unió han explicado que la mayor parte de las explotaciones olivareras de la Comunitat Valenciana se ubican en zonas de interior desfavorecidas y gran parte en zonas montañosas, lo que supone todavía mayores costes para los agricultores.

La preocupación de La Unió, además de todo lo anterior, se centra en que las ayudas a la renta para los olivareros a través de la PAC pueden sufrir un importante recorte en los presupuestos de la Unión Europea. La propuesta de Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 contempla una reducción del apoyo al sector primario, de manera que recorta un 22 % las ayudas de la PAC.

Además, los olivareros de la Comunitat Valenciana tienen pendiente todavía las ayudas aprobadas por la sequía de 2024 que no se concretan debido a la falta de presupuestos generales del Estado.