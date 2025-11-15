Fresco, afilado y elegante, Pandemonium Blanco de Blancas 2020

Llega la temporada de los brindis y, entre tanto descorche, hay un vino que destaca por una personalidad que engancha desde la primera burbuja: Pandemonium Blanco de Blancas 2020, una de las joyas más singulares de la Compañía de Vinos Vintae.

Su historia arranca en un lugar cargado de historia y misticismo: el entorno de los monasterios de Yuso y Suso, en San Millán de la Cogolla. Allí, a gran altitud, entre laderas frías y suelos arcillo ferrosos, nacen las uvas que dan forma a este vino.

Elaborado por el método tradicional principalmente con Viura, Pandemonium Blanco de Blancas combina la tensión de los vinos nacidos en altitud y la elegancia que solo la paciencia y el tiempo pueden aportar.

Pandemonium Blanco de Blancas 2020 destaca por su acidez pronunciada, que le confire una frescura vibrante y un carácter muy definido. Tras una crianza de casi tres años y medio sobre sus lías, el vino alcanza una cremosidad y una finura excepcionales, con burbujas sutiles que persisten hasta el fial. El resultado es un espumoso redondo, armonioso y largo, con una tensión que invita a brindar una y otra vez.

Este vino forma parte del proyecto Pandemonium, con el que la Compañía de Vinos Vintae lleva una década explorando la posibilidad de crear espumosos imposibles de reproducir fuera de La Rioja. La añada 2020 confirma el potencial de los viñedos de montaña riojanos para elaborar vinos de gran precisión y frescura, fruto de una intensa labor de investigación y experimentación vitícola.

Es una producción muy limitada (40 €), disponible exclusivamente en alta restauración y tiendas especializadas.