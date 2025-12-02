Gosset, nombrado Champán del Año

Champagne Gosset ha sido elegido Champán del Año en la edición de este año de “Éclat de Champagne”, una exclusiva cata a ciegas celebrada en Marbella Club. El jurado, formado por más de 40 personas entre periodistas y profesionales del mundo del vino, lo ha coronado como el mejor champán.

Elaborado a partir de uvas chardonnay y pinot noir, el Gosset elegido se impuso a referencias de algunas de las casas más prestigiosas del mundo. En segunda y tercera posición se situaron champanes de dos grandes maisons como Krug y Ruinart, en una cata en la que compitieron espumosos franceses procedentes de distintas zonas de la región de Champagne.

La alianza entre Marqués de Murrieta y Champagne Gosset, la primera bodega de Rioja y la primera Maison de Champagne, ha unido en España a dos nombres pioneros en la historia del vino. La bodega riojana distribuye en exclusiva los champanes de Gosset en el mercado español, dando lugar a una colaboración considerada ya como una de las alianzas del sector más relevantes de los últimos tiempos. Además, el vencedor de esta cata se convierte en el champán de referencia de dos lugares de gran exclusividad como son los hoteles Marbella Club y Puente Romano.

Pionera de Champagne

Pierre Gosset, viticultor y regidor de Aÿ, una de las zonas más emblemáticas de Champagne, comenzó en 1584 a elaborar vinos tranquilos, especialmente tintos. No fue hasta el siglo XVIII cuando los vinos de Aÿ empezaron a producirse en versión espumosa.

La prestigiosa Maison permaneció en manos de la familia Gosset hasta su adquisición por la familia Renaud-Cointreau en 1994, también propietaria de Cognac Frapin, que ha mantenido intacta la filosofía de calidad y autenticidad que ha definido a Gosset desde su origen.

Champagne Gosset es reconocida por sus producciones muy limitadas y por su firme apuesta por la máxima calidad. La bodega pionera de Rioja (1852) se convirtió en distribuidora de la primera casa que elaboró vino en la región de Champagne, fundada en 1584 en Épernay. Este acuerdo une a dos familias que comparten los mismos valores: respeto por la historia, honradez, esfuerzo y búsqueda constante de la excelencia.

Acerca de Marqués de Murrieta

El origen de Marqués de Murrieta es también el origen del Rioja. Don Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852, buscando la máxima calidad con la intención de perdurar en el tiempo. 73 después, en 1925, se crea como tal la DOCa Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España.

Desde el año 1983, la familia Cebrián-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta. Una familia educada en el buen hacer y en el esfuerzo diario que ha llevado a la histórica bodega cosechar grandes éxitos, situándose entre las bodegas del mundo que más veces han obtenido 100 puntos Parker y logrando reconocimientos como el de “Mejor Vino del Mundo” para Castillo Ygay 2010 por Wine Spectator o el de “Mejor Bodega del Mundo” concedido por Great Wine Capitals.

Hoy en día, Marqués de Murrieta es en un referente internacional de los vinos de calidad y un reconocido embajador de la marca España en el mundo.