Marqués de Riscal, primera bodega española en formar parte del exclusivo Hall of Fame de los Mejores Viñedos del Mundo

Marqués de Riscal, tras ser reconocida Mejor viñedo del mundo en los World’s Best Vineyards 2024, y acorde con las normas de este prestigioso certamen internacional, pasa a formar parte de su Hall of Fame. Asciende así a este exclusivo espacio y se une a las icónicas bodegas Marchesi Antinori, Zuccardi y Catena Zapata. Referentes a nivel mundial de la élite de la vitivinicultura, son las únicas que han conseguido, junto a Marqués de Riscal, encabezar la lista que elabora cada año el prestigioso certamen.

Marqués de Riscal consiguió este primer puesto en 2024 gracias a su apuesta por la innovación y la excelencia, en su objetivo de ofrecer un universo de experiencias al visitante desde que en 2006 se inaugurara la Ciudad del Vino Marqués de Riscal. Este importante reconocimiento llegó tras haber sido elegida Segundo Mejor Viñedo del Mundo en las ediciones de 2021, 2022 y 2023 del certamen.

Marqués de Riscal suma así, al reciente galardón conseguido por su campaña de marketing y comunicación global RISK ALL a la Mejor Campaña de Marketing Nacional de los

International Wine Challenge, el formar parte de este exclusivo Salón de la Fama, siendo la única representante española del mismo y consolidándose dentro de la excelencia de la élite del vino a nivel mundial.

Bodegas Herederos del Marqués de Riscal

Desde su fundación en 1858, Marqués de Riscal ha sido siempre una bodega innovadora, pionera y referente en un sector vitivinícola en constante evolución. La bodega nunca ha dudado en arriesgar para alcanzar el éxito. Fue la primera bodega de Rioja en aplicar métodos bordeleses a la elaboración del vino, la primera de Rioja en embotellar vino con su cosecha de 1862 y el primer vino no francés en obtener un reconocimiento internacional con el Diploma de Honor en la Exposición de Burdeos de 1895. Supo, además, aprovechar los avances en transporte, ferrocarril y barco de vapor para llevar sus vinos a los principales mercados internacionales.

La innovación y el riesgo forma parte del ADN de Marqués de Riscal y continúa guiando su desarrollo hoy en día. La compañía fue pionera en Rueda estableciéndose en la región en 1970 para elaborar sus vinos blancos. En 2006, la construcción del Hotel Marqués de Riscal, diseñado por Frank O. Gehry, posicionó a la bodega como referente del enoturismo en España, un monumento vanguardista visitado cada año por más de 100.000 personas.

Con presencia global y vinos reconocidos por su calidad en todo el mundo, Marqués de Riscal reafirmó su liderazgo en 2024 con el galardón al Mejor Viñedo del Mundo, un reconocimiento que la conduce desde 2025 al Hall of Fame del prestigioso certamen, junto a las icónicas bodegas Marchesi Antinori, Zuccardi y Catena Zapata.