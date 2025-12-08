Otorgados los Oscar del aceite de oliva

Madrid acogió la Gala de entrega de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards. El evento fue conducido este año por la presentadora Marta Jaumandreu y congregó también a una amplia representación del sector oleícola y olivarero tanto nacional como internacional, así como a periodistas gastronómicos y chefs del panorama nacional.

La inauguración corrió a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que alabó el trabajo serio y riguroso por parte de todo el sector, “aunque queda mucho trabajo por delante habida cuenta de que el aceite de oliva apenas supone el 3% de las grasas vegetales consumidas en el mundo”. En este sentido, se mostró confiado en que el consumo mundial de aceite de oliva en los mercados internacionales crecerá a escala global, sobre todo fuera de la UE, impulsado por sus cualidades y beneficios saludables.

Por su parte, Juan A. Peñamil, CEO de Grupo Editorial Mercacei, celebró los 10 años de EVOOLEUM destacando al olivo “como símbolo eterno de cultura, identidad y excelencia”, agradeciendo a productores y embajadores su compromiso, y reafirmando que “el AOVE sigue siendo un referente mundial gracias a la unión, la calidad y la fidelidad del consumidor”.

A la cita también acudieron José Miguel Herrero, director general de Alimentación del MAPA; Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba; Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla; Chiara Saulle, primera consejera y responsable de la Oficina Comercial de la Embajada de Italia en Madrid; y Pantelis Gassios, consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de Grecia en Madrid.

Los Premios Embajador del AOVE recayeron en esta ocasión en Quique Dacosta, chef triestrellado que lidera proyectos gastronómicos en España y Londres y que, reconocido con premios como Chef Mentor 2026 (Guía Michelin), el Premio Nacional de Gastronomía y la Medalla de Oro a las Bellas Artes, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la alta cocina en nuestro país. Durante su intervención, Dacosta recordó sus orígenes como cocinero -ligados a su descubrimiento del aceite de oliva- y desveló un tip para los asistentes: “Coged cualquiera de los AOVEs del TOP100 de EVOOLEUM. Metedlo en la nevera durante tres o cuatro días y luego sacadlo. Veréis cómo se puede hacer una crema, una maravillosa pomada de aceite de oliva virgen extra”. Por su parte, Saúl Craviotto, una leyenda del piragüismo mundial, seis veces medallista olímpico, ganador de MasterChef Celebrity, defensor de la Dieta Mediterránea y condecorado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, se comprometió a promocionar y dar a conocer el oro líquido, que no sólo es un producto, sino que es “tradición, cultura, salud, trabajo y esfuerzo; el buque insignia de España”.

En esta Gala se entregaron también los Premios EVOOLEUM al Mejor de Cada Categoría, así como los Premios del TOP20 AOVEs de Producción Limitada (para pequeños productores), los galardones a los mejores diseños de packaging (EVOOLEUM Packaging Awards); y el TOP10 de los AOVEs más saludables del mundo. Sin olvidar los Premios a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestro de Almazara, que recibió Consoli Molero, gerente y responsable de producción de la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL), que este año se ha alzado con el galardón al Mejor AOVE de España. Para Molero, este reconocimiento “no es un punto final, sino un impulso que nos compromete a seguir innovando, investigando, aprendiendo y defendiendo la calidad en cada gota. La excelencia sólo se alcanza con pasión verdadera”.

Asimismo, y como novedad en esta edición, se entregaron los Premios EVOOLEUM a la Mejor Tienda de AOVE, que recayó en Fábrica do Azeite (Porto, Portugal); y Mejor Campaña de Comunicación que recibió Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, por “El Complemento Perfecto” de Aceites de Oliva de España, que presenta el aceite de oliva virgen extra como un icono moderno de estilo de vida, uniendo moda y gastronomía con la cantante Aitana como protagonista junto a un exclusivo bolso diseñado por Palomo Spain para esta acción que persigue atraer al público más joven al apasionante mundo del AOVE. En su intervención, Barato aseguró que “el del aceite de oliva es un sector que tiene mucho futuro y un recorrido prometedor si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas”.

La clausura de la Gala corrió a cargo de Manuel Gómez Galera, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, que destacó que el AOVE es “símbolo de nuestra cultura y motor económico y social de Andalucía. No es casualidad que 44 AOVEs del TOP100 sean andaluces”.

La Gala -que contó con unos patrocinadores de excepción: CaixaBank; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de Alimentos de España; la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid; Pieralisi, Kubota; Grupo Macho; Ayrtac; y Autelec Tecnología- finalizó con un cóctel maridado con los AOVEs del TOP10.

Manuel Molina, representante de Señorío De Camarasa (Jaén), elegido Mejor Picual del Mundo, señaló a que "este premio es un trampolín y un escaparate mundial que premia el esfuerzo y trabajo que hemos desarrollado", informa Elena Cascos.

El TOP10 completo de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra -EVOOLEUM AWARDS 2025- son:

1º Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)

2º De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica)

3º Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España)

4º Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

5º Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia)

6º Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

9º Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España)

10º Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

Un ranking que recoge la prestigiosa Guía EVOOLEUM 2026, que este año ha sido prologada por Jordi Cruz, uno de los grandes referentes de la gastronomía española, chef de ABaC Restaurant (3 estrellas Michelin) y jurado de MasterChef; y que cuenta, además de las fichas de los numerosos aceites premiados, con un atractivo recetario de deliciosas propuestas healthy de Rodrigo de la Calle, chef de El Invernadero

(una estrella Michelin y otra estrella Verde Michelin). Interesantes artículos como Oleoturismo, donde descubrimos los exclusivos resorts donde el olivo es protagonista; ¡Fuego en la cocina! Kit gourmet de supervivencia; Aceite de oliva, actividad física y deporte; Cadenas de Fast Food saludables; o AOVE & Pescado, la armonía de la frescura y el sabor completan una obra imprescindible para los amantes de la gastronomía y del oro líquido. Esta joya se puede adquirir en la web www.evooleum.com por 19’50 €.

Grupo Editorial Mercacei, más de 30 años entre olivos Desde 1994, Grupo Editorial Mercacei está especializado en la edición de publicaciones profesionales dirigidas al sector del aceite de oliva, el olivar y la aceituna de mesa, así como al segmento de los AOVEs Premium. Integrado por un sólido equipo de profesionales en el sector agroalimentario, Mercacei cuenta además con la firma de destacados expertos a nivel mundial. Líder indiscutible dentro de su sector, el Grupo ofrece información profesional a través de sus diferentes medios y publicaciones -entre ellas, Olivatessen by Mercacei y la Guía EVOOLEUM-, al tiempo que lleva a cabo una labor de difusión y promoción global de la cultura del AOVE. A lo largo de estos años Mercacei ha sido acreedor de más de una veintena de galardones, entre ellos el Premio Alimentos de España de Comunicación, otorgado por el MAPA.