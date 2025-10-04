La receta del chef José Andres con cuatro ingredientes para hacer un postre de alta cocina

La mandarina se convierte en una de las frutas más representativas de la temporada otoñal e invernal y, además de ser un clásico en cualquier frutería, protagoniza un postre digno de un menú con estrella Michelin. Con el otoño plenamente instalado en España y el invierno a la vuelta de la esquina, resulta imposible no pensar en cítricos como la naranja o la mandarina, dos aliados perfectos frente a los resfriados gracias a su aporte de vitamina C.

Su versatilidad en la cocina es otra de sus grandes virtudes: pueden comerse al natural o transformarse en recetas sorprendentes, como este postre de alta cocina que el chef José Andrés compartió hace unos años y con el que es fácil conquistar a cualquier comensal.

Mandarina y esferas de yogur

Ingredientes

Mandarinas

Yogur natural

Vino dulce (ejemplos: Casta Diva, Sauternes o Pedro Ximénez que no sea excesivamente dulce)

1 cucharadita de alginato sódico

1 cucharadita de azúcar

Elaboración paso a paso