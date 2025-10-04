Sección patrocinada por
La receta del chef José Andres con cuatro ingredientes para hacer un postre de alta cocina
Compartió esta receta hace unos años y con la que es fácil conquistar a cualquier comensal
La mandarina se convierte en una de las frutas más representativas de la temporada otoñal e invernal y, además de ser un clásico en cualquier frutería, protagoniza un postre digno de un menú con estrella Michelin. Con el otoño plenamente instalado en España y el invierno a la vuelta de la esquina, resulta imposible no pensar en cítricos como la naranja o la mandarina, dos aliados perfectos frente a los resfriados gracias a su aporte de vitamina C.
Su versatilidad en la cocina es otra de sus grandes virtudes: pueden comerse al natural o transformarse en recetas sorprendentes, como este postre de alta cocina que el chef José Andrés compartió hace unos años y con el que es fácil conquistar a cualquier comensal.
Mandarina y esferas de yogur
Ingredientes
- Mandarinas
- Yogur natural
- Vino dulce (ejemplos: Casta Diva, Sauternes o Pedro Ximénez que no sea excesivamente dulce)
- 1 cucharadita de alginato sódico
- 1 cucharadita de azúcar
Elaboración paso a paso
- Corta los extremos de cada mandarina y retira la piel con un cuchillo, asegurándote de eliminar también la parte blanca. Separa los gajos con cuidado para que queden lo más limpios posible.
- Colócalos en un bol con el vino dulce que prefieras y deja que maceren mientras preparas la crema de yogur.
- Mezcla el yogur natural con una cucharadita de azúcar hasta conseguir una textura muy suave.
- Disuelve el alginato sódico en un recipiente con agua y bátelo hasta que quede completamente integrado. Cuélalo y, con una cucharita, ve dejando caer pequeñas porciones de yogur para que se formen esferas gelificadas en la superficie. Sácalas con una espumadera y pásalas a un bol con agua limpia para retirar el exceso de alginato.
- Para emplatar, coloca los gajos de mandarina macerados en el vino sobre un plato, añade las esferas de yogur y, si lo deseas, completa con un hilo de miel.
