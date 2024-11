Reconocimiento a Bodegas Tío Pepe

Historia, autenticidad, emoción, personalización y sostenibilidad definen la experiencia que vive el visitante en Bodegas Tío Pepe, uno de los mejores destinos de enoturismo del mundo según The World’s Best Vineyards (Mejores Viñedos del Mundo). En su edición de 2024, el ranking vuelve a posicionar a este templo del vino y del brandy de Jerez entre las 50 mejores bodegas del mundo. En concreto, la bodega se encuentra en la 34ª posición mundial, convirtiéndose en la séptima bodega española de la lista y en la primera con la Denominación de Origen del Marco de Jerez.

Las Bodegas Tío Pepe de González Byass son verdaderas joyas de la arquitectura y de la tradición vinícola desde su origen, hace casi dos siglos. Este complejo bodeguero, situado en el corazón de Jerez, propone diferentes experiencias de enoturismo a través de las que vivir un apasionante viaje en el tiempo recorriendo los viñedos, los patios y las antiguas calles empedradas que acoge en su interior. Completan la experiencia la propuesta gastronómica en el restaurante Pedro Nolasco, también integrado en las bodegas, y la estancia en el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer sherry hotel del mundo que alberga 27 habitaciones diseñadas exclusivamente para el confort.

Con esta distinción, Bodegas Tío Pepe vuelve a posicionarse como el destino perfecto para adentrarse en el mundo del Jerez, en sus vinos y brandies, su cultura, su historia, su patrimonio, su paisaje y su gastronomía. Una filosofía que ha dejado huella, un año más, entre los 500 expertos del vino y turismo que reconocen a quienes acercan la pasión y el arte del vino al mundo.

González Byass es una empresa familiar con una tradición centenaria en la elaboración de vinos y spirits. La compañía nació en 1835 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y, en la actualidad, está presente en más de 100 países

Cuenta con un portafolio compuesto por 38 marcas, entre las que destacan los vinos Tío Pepe (D.O. Jerez), Vilarnau (D.O. Cava), Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda) o Viñas del Vero (D.O. Somontano), y spirits como el whisky Nomad o la ginebra The London Nº 1. Sus bodegas han sido convertidas en destinos donde el enoturismo ofrece experiencias únicas y que encuentran su mejor expresión en el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer Sherry Hotel del mundo.

La nueva generación continúa con el legado familiar combinando la tradición con un firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad. Una filosofía que se materializa en “People + Planet”, la realidad sostenible de la compañía, y que se reafirma con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. González Byass es una familia que cuida la tierra, ama los vinos y destila la magia para compartir con el mundo la alegría de vivir.