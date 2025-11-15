Reconocimiento para el cava Codorníu Ars Collecta Gran Reserva 459 2010

El cava Codorníu Ars Collecta Gran Reserva 459 2010 ha sido elegido ‘Mejor espumoso del Año’ en la Guía 365 Vinos al Año que elabora la revista Vivir el Vino. Con los 98 puntos obtenidos, este ‘Cava de Paraje Calificado’ ha sido el espumoso mejor valorado de todo el país y pasa así a formar parte de la lista de Los 11 Magníficos de 2026, una selección que se elabora tras una rigurosa cata a ciegas. El Gran Reserva 459 2010 debe su nombre al número total de cosechas realizadas a lo largo de la historia de la bodega hasta esa añada, y posee un coupage exclusivo procedente de las tres fincas de Parajes Calificados de Codorníu (pinot noir, xarel·lo y chardonnay). Criado durante más de noventa meses en botella, este cava sublime “despliega una elegancia serena y una profundidad extraordinaria”, según el jurado del premio.

“Su burbuja fina y persistente envuelve un perfil aromático de panadería, fruta blanca madura, almendras y flores secas, que refleja la precisión técnica y la sensibilidad enológica de la casa. En boca, la sobriedad de su nariz se traduce en textura cremosa, equilibrada mineralidad y una acidez prolongada que conduce a un final persistente, amable y memorable”, consideran los expertos de la Guía 365 vinos al año que han catado este cava.

Por su parte, el enólogo de Codorníu, Bruno Colomer, destaca de Ars Collecta 459 “su tacto cremoso por las burbujas finas, alta densidad por el tiempo de envejecimiento, buena definición, equilibrio, vitalidad y elegante complejidad”. Por sus características sensoriales y organolépticas, marida a la perfección con platos suaves, especiados y a base de pescados o carnes. También combina muy bien con barbacoas y ahumados ligeros, hojaldres, pastas saladas y cocina japonesa.

El reconocimiento de Vivir el Vino se suma a las excelentes valoraciones (por encima de los 91 puntos) que en los últimos años la crítica internacional del sector ha otorgado a Codorníu Ars Collecta Gran Reserva 459 2010: James Suckling, 95; Robert Parker, 91; Guía Peñín y Anuario de Vinos de El País, 97.

Esta referencia pertenece a la colección de cavas de alto prestigio de Codorníu Ars Collecta, que nació en 2016 con cinco cavas. En su primer año de vida, agotó todas las existencias en apenas unos meses. Un año más tarde, en 2017, se estrenó con la prestigiosa calificación de ‘Cava de Paraje Calificado’ y cinco años después de su nacimiento, Codorníu Ars Collecta ya incluía 8 cavas exclusivos con ediciones limitadas, sus ventas habían crecido casi un 70%. Actualmente, reúne más de 500 reconocimientos a su calidad tanto a nivel nacional como internacional.

Codorníu Ars Collecta se compone de un total de diez cavas: tres Reserva (Blanc de Blancs, Blancs de Noirs y Grand Rosé); los emblemáticos Jaume Codorníu y Josep Raventós (brut y rosé); tres de Paraje Calificado - La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta-; y el 459, considerado por muchos la cúspide del cava.

Todos los cavas de esta selecta gama se elaboran de manera artesanal en el Celler Jaume, una microbodega donde la innovación, la investigación y un exhaustivo cuidado previo de los viñedos dan lugar a cavas de altísima calidad, expresivos y de garantizada longevidad.

P.V.R.: 125 euros.