La selección de Tea Shop

Diciembre llega con un reto que todos conocemos: encontrar un detalle que encaje con cada persona, ya sea para el amigo invisible, Navidad o Reyes. Tea Shop ofrece varias opciones para que elegir regalo sea sencillo, bonito y ajustado a cada presupuesto.

Tea Shop trae una selección de turrones en colaboración con Alemany y sabores gourmet pensados para disfrutar y compartir:

Turrón Classic Torrija. Un clásico navideño reinventado, este turrón combina la yema tostada con los cálidos matices de la infusión Classic Torrija, evolucionando en el paladar con el sabor del tradicional postre español.

PVP: 7,25€

Turrón con matcha gracia Blend Green. Un turrón que fusiona la suavidad y dulzor de la receta clásica del turrón con el sabor único del Matcha Gracia Blend Green. El umami del matcha y la frescura del té verde se equilibran con sutiles notas de vainilla y flores.

PVP: 7,25€

Lata Bosquia – Magic Forest: Tea Shop se une a Bosquia, empresa especializada en reforestación, para contribuir a la recuperación del Parque Natural del Turia en Pedralba, Valencia. Esta zona sufrió un incendio en 2013 y fenómenos extremos como la DANA han dificultado su regeneración, aumentando el riesgo de nuevos incendios y afectando la biodiversidad.

Además, Magic Forest es una infusión afrutada con frescor de menta y un toque ácido de hibisco, que convierte cada sorbo en un regalo delicioso y con conciencia ambiental, perfecto para estas fiestas.

PVP: 7,95€

Set Christmas Selection: Una caja con tres mezclas que representan los sabores más icónicos de la Navidad.

Christmas Tea Red: intenso y cálido, el ritual depurativo de la Navidad.

Italian Panettone: té oolong con pasas y un toque cítrico, homenaje al clásico dulce italiano.

Classic Torrija: infusión digestiva y dulce, que reinventa el postre español.

PVP: 15,75€

Set Jolly Christmas: Cinco variedades que llenan de sabor y alegría las reuniones navideñas, perfectas para compartir en familia.

Cheesecake Tea: un blend de tés negros que combina la cremosidad del cheesecake con frutas frescas, ofreciendo un sorbo dulce y reconfortante.

Plum Cake: infusión digestiva y relajante, con notas cítricas y cremosas que recuerdan al pastel tradicional.

Wild Berries: infusión de mezcla dulce y afrutada, con grosella negra intensa y un toque tropical de piña e hibisco.

Magic Mango: explosión de sabor gracias al té verde, mango y el superfood moringa, perfecta para quienes buscan energía y bienestar.

Tearamisú: té rojo inspirado en el famoso postre italiano, combina sabores cautivadores en una mezcla detox y reconfortante.

PVP: 25,75€